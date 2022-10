Une galerie d’art étudie la sécurité des résidents LGBTQ – Kelowna Capital News

L’objectif est assez simple, assez direct : faire de Salmon Arm un endroit sûr et confortable pour tout le monde.

En entrant dans l’exposition “A Place to Belong” à la Salmon Arm Art Gallery, vous verrez une grande courtepointe aux couleurs vives sur un mur, ainsi que plusieurs petites créations encadrées sur les murs adjacents.

Les pièces plus petites font partie d’un projet de recherche sur la cartographie culturelle.

La directrice/conservatrice Tracey Kutschker a expliqué que lorsqu’il a été décidé de faire un projet PRIDE basé sur les arts et conçu pour sensibiliser et accepter, une question s’est posée.

« De quel endroit partons-nous ? »

Kutschker et Kate Fagervik, qui travaillaient alors pour le centre des arts, ont remarqué un manque d’information et de recherche sur la sécurité et le bien-être 2SLGBTQ à Salmon Arm.

“A quoi servirait d’avoir tout un festival au centre-ville si ce n’était pas un espace sûr pour eux?” demanda Kutschker.

Heureusement, Fagervik avait l’expérience de la cartographie culturelle. De plus, son père, le Dr Will Garrett-Petts de l’Université Thompson Rivers (TRU) à Kamloops, « est essentiellement un chef de file des systèmes de formation en cartographie culturelle dans la province », a ajouté Kuschker.

Il est en demande et a fait une cartographie culturelle de la crise des opioïdes ainsi que de la crise sans logement, a-t-elle expliqué.

“Donc, ils sont partout pour faire un travail incroyable et ils ont été très généreux avec nous.”

Elle a déclaré que le projet, né il y a trois ans, suit des protocoles de recherche et des directives éthiques strictes fournies par TRU.

Pendant deux ans, l’équipe du projet a rencontré 25 participants qui ont fourni des histoires et des cartes puissantes au cours des sessions.

En 2022, Garrett-Petts et des étudiants diplômés sont revenus pour analyser les cartes et distiller les données.

Une découverte répétée était que les endroits qui permettaient l’expression créative de soi étaient considérés comme des endroits sûrs. Le théâtre Shuswap et le festival Roots and Blues en sont quelques exemples.

« Où les gens se sentent libres de faire et ensuite libres d’être eux-mêmes. Et certains endroits qui pourraient sembler devoir être un espace créatif ne sont pas un espace sûr car ils ne permettent pas cette libre expression de soi », a expliqué Kutschker.

Dix-huit des 25 participants, tous restés anonymes, ont accepté de montrer leurs cartes à l’exposition. Parallèlement aux cartes – certaines contenant de nombreux détails et d’autres plus abstraites dans leur forme artistique, une transcription d’une entrevue avec chaque participant a été réalisée. Les transcriptions ne sont pas utilisées dans l’exposition, mais une grande partie des données de recherche en est compilée. Des extraits de certaines transcriptions se trouvent sur les murs de la galerie au-dessus des cartes.

L’un d’eux, par exemple, dit : « les burnouts sur les passages pour piétons arc-en-ciel… vous avez des gens non informés qui disent : « quel est le problème ; c’est juste un trottoir, juste des traces de pneus. Ce n’est pas seulement une marque sur un trottoir. C’est une déclaration – c’est une déclaration que nous n’appartenons pas et que nous ne sommes pas les bienvenus.

Un rapport final est en préparation. Il sera présenté au conseil municipal et des copies seront distribuées à des organisations telles que Downtown Salmon Arm, Salmon Arm Economic Development et la Chambre de commerce.

Il n’identifiera pas les entreprises.

“Je pense que c’est une bonne chose parce que les entreprises peuvent changer”, a déclaré Kutschker. “Et je ne voudrais jamais publier quelque chose qui dise que cet endroit n’est pas sûr à cause de la mauvaise expérience d’un individu avec un humain. C’est une chose que nous avons apprise. Il n’y a vraiment pas d’espace sûr, il n’y a que des humains sûrs.

Elle espère que si une entreprise se voit identifiée une ou deux fois sur les cartes de l’exposition comme sûre et quelques fois comme dangereuse, elle pourrait envisager ce qu’elle pourrait faire de mieux. Peut-être former le personnel à être plus inclusif ou créer une politique sur la façon dont il se présente aux gens.

Kutschker a noté que la clé est qu’il y a des gens qui ont grandi à Salmon Arm ou qui ont vécu en ville pendant de nombreuses années, et ils ne se sentent pas à leur place en raison de la façon dont ils sont traités.

Elle a déclaré que le projet de cartographie aide à sensibiliser les personnes qui n’ont pas vécu la réalité quotidienne du sentiment d’insécurité.

« Tout ce que nous voulons, c’est que tout le monde ait l’impression que Salmon Arm est sa maison. C’est le but. Pour continuer à avancer dans cette direction.

A Place to Belong est à la galerie d’art du mardi 25 octobre au samedi 29 octobre, de 11 h à 16 h, sauf le jeudi, ouvert jusqu’à 19 h.

martha.wickett@saobserver.net

