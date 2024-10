Une galerie d’art espère récolter plus de 500 000 $ grâce aux enchères – Winnipeg Free Press

Une sélection d’œuvres de la collection du WAG-Qaumajuq sera à nouveau mise aux enchères le mois prochain.

Il s’agit de la troisième des trois ventes organisées par Cowley Abbott Fine Art, une maison de ventes aux enchères de Toronto, dans le but de recueillir des fonds pour diversifier la collection permanente de la galerie.

Jusqu’à présent, 18 œuvres ont été mises aux enchères, rapportant 1,5 million de dollars en dotations réservées à l’achat d’œuvres d’art d’artistes canadiens des Premières Nations, métis, inuits, racialisés et contemporains. L’objectif est de recueillir 2 millions de dollars pour soutenir le mandat.

PHOTO DE COWLEY ABBOTT Prairie mythopée II d’Ivan Eyre

« Je suis convaincu que nous atteindrons cet objectif avec cette vente aux enchères finale », déclare Stephen Borys, directeur et chef de la direction de WAG.

La prochaine vente aux enchères aura lieu en direct à Toronto — avec des enchères par correspondance, par téléphone et en ligne — le 27 novembre à 18 heures dans le cadre de la vente automnale d’œuvres d’art canadiennes et internationales importantes de Cowley Abbott.

Dix-neuf œuvres d’artistes canadiens s’étalant sur près d’un siècle seront à gagner. Le lot, qui comprend cinq tableaux du Groupe des Sept, deux aquarelles de David Milne et quatre œuvres du Manitobain Ivan Eyre, devrait coûter entre 540 000 et 740 000 $.

Les œuvres sélectionnées pour la vente ont été choisies par un comité avec une priorité donnée aux artistes déjà bien ou surreprésentés dans la collection de la galerie.

« Il s’agissait vraiment d’essayer de trouver une suite d’œuvres qui représentaient la qualité sur le marché, mais aussi dont la collection était déjà riche », explique Rob Cowley, président de Cowley Abbott, qui décrit les fonds du WAG comme étant parmi les plus importants du pays. termes de l’art canadien historique et d’après-guerre.

Une peinture à l’huile et au graphite du moderniste canadien James Wilson Morrice, intitulée Paysage, Algérie (Oran)est sur le point d’être la pièce la plus vendue, avec une valeur estimée entre 175 000 et 225 000 dollars. Le tableau représente une campagne algérienne et est considéré comme la dernière œuvre sur toile jamais créée par l’artiste.

Même si les peintures de Morrice représentant des sujets canadiens ont tendance à déclencher des guerres d’enchères et ont rapporté plus d’un million de dollars lors d’enchères antérieures, la rareté de l’œuvre et la popularité actuelle de l’artiste contribuent toutes aux estimations de prix, explique Cowley.

PHOTO DE COWLEY ABBOTT La peinture à l’huile Paysage, Algérie (Oran) de James Wilson Morrice est adjugée 225 000 $.

« Il s’agit principalement des cinq à dix dernières années du marché des enchères d’artistes », dit-il, ajoutant que le marché de l’art national est resté fort au cours des cinq dernières années.

« Vous essayez de proposer une estimation qui non seulement reflète cela, mais qui invite également le marché. »

Les précédentes ventes aux enchères WAG ont attiré l’attention des collectionneurs d’art du Canada et du monde entier. Au printemps dernier, la vente de quatre sérigraphies couleur de la reine Elizabeth par Andy Warhol a rapporté plus de 900 000 $ et a attiré les enchères internationales.

« Nous avons eu beaucoup d’attentes de la part des collectionneurs à travers ce processus. En ce qui concerne toutes les œuvres que nous avons proposées au nom de la Winnipeg Art Gallery, je pense que les deux tiers ont dépassé les attentes élevées lors des enchères », déclare Cowley.

Borys a hâte d’acquérir de nouvelles œuvres grâce au fonds de dotation, dont les revenus seront accessibles au cours de l’année prochaine.

« Une collection est une sorte d’être vivant. Cela change et les musées sont cédés afin de pouvoir conserver une collection pertinente et actuelle. C’est un processus qui nous permet de regarder vers l’avenir et de dire : « Voici les lacunes de notre collection ». Nous disposons de fonds d’acquisition tellement limités que ces nouvelles dotations nous permettront de remplir certains de nos engagements en matière d’indigénisation », déclare Borys.

«Cela nous permet également de soutenir des artistes vivants de tous horizons à Winnipeg, au Manitoba et au Canada.»

PHOTO DE COWLEY ABBOTT Le Tombeau des géants de Tom Thomson, baie Georgienne, 1914, fait partie des pièces du Groupe des Sept mises aux enchères.

Un aperçu de 30 peintures, gravures et sculptures mises aux enchères cet automne – y compris une sélection d’œuvres de la collection WAG – aura lieu au Mayberry Fine Art (212 McDermot Ave.) du jeudi au samedi. Visitez cowleyabbott.ca pour plus d’informations sur la vente à venir.

[email protected]

X : @evawasney