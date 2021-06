Une galerie d’art chinoise ferme son exposition classant 5 000 filles par ordre de beauté après avoir fait face à un contrecoup

Un artiste chinois a attiré l’attention sur sa récente « œuvre d’art », qui est une séquence vidéo de huit heures de 5 000 étudiantes enregistrées secrètement. Uglier and Uglier de Song Ta a été exposé à l’OCAT Shanghai et organisé par Dai Zhuoqun. Selon les reportages, les images classent les femmes par ordre d’attractivité aux yeux de Song Ta.

Les images scandaleuses ont été supprimées et l’OCAT a été fermée indéfiniment la semaine dernière après que le travail de Song a été critiqué sur les plateformes publiques, rapporte The Art Newspaper. Bien que la vidéo ait été présentée pour la première fois au public en 2013 à l’UCCA Beijing lors de son exposition de groupe 2013, On | Off: China’s Young Artists in Theory and Practice, il a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux cette fois après qu’un utilisateur Sanaya One a attiré l’attention sur sa nature misogyne sur Weibo.

Sur Twitter, Afra Wang, co-animateur du podcast en mandarin Loud Murmurs, a amplifié la nouvelle la semaine dernière. Compte tenu de la façon dont le travail de Song Ta a rapidement attiré l’attention négative, l’exposition – The Circular Impact – a été fermée plus tôt que prévu. L’exposition, qui comprenait 21 artistes, a ouvert ses portes le 28 avril et devait durer jusqu’au 11 juillet.

Wang dans son tweet a publié une capture d’écran du travail de Song avec sa description. Chaque étudiante, qui a été filmée sans son consentement, a reçu un numéro, qui était un rang qui lui avait été attribué pour sa beauté selon Song. Dans son tweet, Wang a exprimé son dégoût et l’a qualifié de « dose inquiétante d’art contemporain chinois ». Dans le tweet suivant, Wang a qualifié Song d’artiste «misogyne» qui a demandé à ses téléspectateurs de se rendre tôt au musée s’ils voulaient voir la «reine du campus». Wang a dit qu’elle ne pouvait pas penser à une manière plus « dédaigneuse et violente » d’objectiver les femmes.

Une dose inquiétante d’art contemporain chinois : Song Ta, artiste vidéaste, présente une pièce intitulée « Uglier and Uglier » en exposition à l’OCAT Shanghai. Cette vidéo de plus de 7 heures affiche des séquences filmées en secret de collégiennes classées de la « plus jolie » à la « plus laides ». pic.twitter.com/COtSWEF7Xa– Afra Wang (@afrazhaowang) 17 juin 2021

Misogyne il est, l’artiste dit sans ambages que « pour voir la reine du campus, il faut aller tôt au musée ». Je ne pouvais pas penser à une manière plus dédaigneuse et violente d’objectiver les femmes. — Afra Wang (@afrazhaowang) 17 juin 2021

L’OCAT a publié des excuses sur l’équivalent chinois de Twitter, Weibo. Le musée a déclaré que le titre anglais de l’œuvre de Song exprime un « manque de respect » envers les femmes. L’OCAT a également mentionné que le processus de création de l’œuvre suggère une violation de la loi et qu’en tant que lieu d’art public, ils devraient examiner et vérifier activement ce qu’ils incluent dans leurs expositions.

Mots-clés : C

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici