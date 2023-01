Une gaine de couteau, des pings de téléphone et des déchets : la chasse au tueur dans l’Idaho

En décembre, les enquêteurs ont retrouvé M. Kohberger jusqu’à la maison de ses parents en Pennsylvanie. Le 27 décembre, alors qu’il était là pendant les vacances d’hiver, la police a réussi à récupérer des ordures de la maison et a envoyé ce qui semble avoir été un échantillon d’ADN du père de M. Kohberger pour des tests. Les résultats ont montré une forte probabilité que l’aîné M. Kohberger soit le père de celui qui a laissé de l’ADN sur la gaine du couteau.

Lors d’une descente avant l’aube du 30 décembre, la police a enfoncé les fenêtres et les portes de la maison familiale et a arrêté le jeune M. Kohberger. Ils ont rapidement enchaîné les perquisitions de son appartement à Pullman, de la Hyundai Elantra blanche qu’il avait conduite avec son père en Pennsylvanie et de la maison des parents. Ils ont également obtenu une ordonnance du tribunal pour obtenir un échantillon d’ADN direct de M. Kohberger.

Les amis des victimes ont recherché des liens possibles entre les victimes et le meurtrier accusé – jusqu’à présent, n’en ont divulgué aucun – et les camarades de classe de M. Kohberger à l’Université de l’État de Washington ont examiné leurs propres souvenirs pour tenter d’identifier des indices.

Certains ont déclaré que M. Kohberger avait passé du temps à étudier le type exact de techniques utilisées par la police ces dernières semaines pour l’identifier, et avait un profond intérêt pour la psychologie criminelle et les scènes de crime.

Benjamin T. Roberts, un autre étudiant diplômé de l’État de Washington, a déclaré que M. Kohberger s’était intéressé à des domaines tels que la psychologie et la théorie du choix rationnel, ce qui suggère que les délinquants peuvent souvent essayer d’évaluer les coûts et les avantages potentiels de la commission d’un crime.

“Il a pris le domaine d’études très au sérieux”, a déclaré M. Roberts.

Mais ses pairs ont également déclaré qu’il avait parfois provoqué des conflits dans le programme. M. Roberts a rappelé que M. Kohberger avait tendance à être plus énergique et condescendant lorsqu’il contestait les idées des étudiantes lors de discussions en classe.

“Il y avait une tendance constante dans laquelle il repoussait plus avec des collègues femmes qu’avec des collègues masculins”, a-t-il déclaré.

Une nouvelle révélation dans l’affidavit du tribunal avait une teinte d’ironie: après s’être inscrit au doctorat. programme dans l’État de Washington en août, M. Kohberger avait postulé pour un stage. Dans un essai faisant partie de la candidature, il a décrit son intérêt à aider les services de police ruraux à collecter et à analyser des données dans le cadre des opérations de sécurité publique. Le stage pour lequel il a postulé était au département de police de Pullman, dont les agents finiraient par aider à l’enquête sur les meurtres.

Kirsten Noyes et Susan C.Beachy contribué à la recherche.