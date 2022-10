Une future maman “forte”, 34 ans, “est décédée dans les bras de son mari” après l’attaque d’un drone russe sur Kyiv, alors que des amis dévastés partagent une photo

Une future maman qui a été tuée lors d’une attaque de drone russe contre un immeuble d’appartements à Kyiv a été nommée ce soir par des amis qui ont rendu hommage à son amour pour la vie.

La sommelière Victoria Kovalchuk, 34 ans, était chez elle avec son mari Bogdan lorsque les drones kamikazes ont détruit leur maison au cœur de la capitale ukrainienne.

La future maman Victoria Kovalchuk, 34 ans, a été tuée dans une frappe de drone russe aux côtés de son mari Crédit : Facebook

Des drones fournis par l’Iran ont frappé l’immeuble de Victoria au centre-ville de Kyiv Crédit : EPA

Au total, l’explosion a tué quatre personnes Crédit : Reuters

Vika, comme l’appelaient ses amis, était enceinte de six mois de son premier enfant. Son mari Bogdan et deux autres personnes ont également été tués dans le bombardement raté.

Des collègues au cœur brisé ont écrit sur Facebook : “Aujourd’hui, son corps a été retrouvé dans les bras de son mari bien-aimé Bogdan et d’un chat dans la maison où un drone russe est entré.

“Ils attendaient le bébé.

“Nous étions follement amoureux de Vika. Bien sûr, vous l’aimiez aussi.

“Trouver les mots justes est difficile. Mais disons la phrase de Vika, qu’elle n’arrêtait pas de répéter : vous devriez moins vous apitoyer sur votre sort.

“C’est à quel point nous nous souviendrons d’elle. Pour toujours.”

Vladimir Poutine a déclenché lundi une attaque éclair sur la capitale ukrainienne avec de multiples explosions secouant le centre de la capitale ukrainienne pour la deuxième fois en une semaine.

Des responsables ukrainiens ont déclaré que Kyiv avait été frappée quatre fois lors de l’attaque tôt le matin.

Ils ont déclaré que l’attaque avait commencé à 9 heures du matin, heure locale, avait endommagé un immeuble résidentiel et ciblé la gare centrale.

Des drones “suicides” Shahed-136 fournis par l’Iran ont également frappé le fournisseur d’énergie du pays dans le district de Shevchenkiv alors que les sirènes des raids aériens retentissaient.

Le Shahed-136 autodestructeur – également connu sous le nom de Heran 2 – a été développé comme un engin suicide capable de flâner au-dessus des cibles avant de les attaquer.

Ils sont guidés par navigation par satellite, sont équipés d’une ogive explosive et peuvent voler jusqu’à 2 500 km à 185 km/h.

Dans le passé, les drones kamikazes ont été utilisés par les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen.

Le raid de bombardement survient sept jours après que le tyran en fer blanc a lancé des raids de vengeance meurtriers pour l’attentat à la bombe du pont de Kertch – tuant au moins 25 personnes.

L’ennemi peut attaquer nos villes, mais il ne pourra pas nous briser. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avec défi que les attaques ne briseraient pas le pays.

“Toute la nuit et toute la matinée, l’ennemi terrorise la population civile”, a-t-il dit.

“Des drones et des missiles kamikazes attaquent toute l’Ukraine. L’ennemi peut attaquer nos villes, mais il ne pourra pas nous briser.

“Les occupants n’obtiendront qu’une juste punition et une condamnation des générations futures. Et nous obtiendrons la victoire.”

Des explosions ont frappé le même quartier central de Kyiv où, il y a une semaine, un missile a frappé une aire de jeux pour enfants et une intersection près des bâtiments principaux de l’Université nationale de Kyiv.

L’attaque fait suite à des informations selon lesquelles les troupes iraniennes d’élite aidaient maintenant à former les forces russes à l’utilisation des drones alors que Poutine intensifie son bombardement de drones.

Un drone quelques instants avant de tirer sur des bâtiments à Kyiv

Des soldats ukrainiens tirent sur un drone qui apparaît dans le ciel de Kyiv Crédit : AP

Les gens ont fui pour sauver leur vie alors que des explosions secouaient la capitale Crédit : AFP

Un policier tire sur un drone après la grève Crédit : AFP

Les pompiers travaillent pour éteindre un incendie dans un immeuble résidentiel détruit par les Russes Crédit : Reuters

Le maire de la ville a déclaré que plusieurs bâtiments avaient été endommagés Crédit : Reuters

Le chef de cabinet de Zelensky, Andriy Yermak, a déclaré sur les réseaux sociaux : « La capitale a été attaquée par des drones kamikazes. Les Russes pensent que cela les aidera, mais cela montre leur désespoir.

“Nous avons besoin de plus de systèmes de défense aérienne et dès que possible. Plus d’armes pour défendre le ciel et détruire l’ennemi.

“L’ennemi peut frapper nos villes, mais il ne pourra pas nous briser. Seules une juste punition et une condamnation des générations futures attendent les occupants. La victoire est à nous.”

D’autres vidéos montraient des résidents courant pour sauver leur vie alors qu’une boule de feu s’élevait d’un immeuble.

Klitschko a publié des images montrant les fragments brûlés d’un drone kamikaze qui a attaqué la ville.

Les forces armées ukrainiennes ont déclaré avoir détruit 15 drones kamikazes et 3 missiles de croisière lors d’attaques contre les régions d’Odessa et de Mykolaïv.

Ils ont déclaré que la Russie avait également attaqué des infrastructures critiques dans la direction est avec des missiles de croisière de différents types. Trois missiles ont été détruits par des unités de missiles anti-aériens.

Des grèves nocturnes ont également frappé d’autres villes ukrainiennes, notamment Mykolaïv et Odessa, tandis que des installations énergétiques ont été ciblées pendant la nuit à Zaporizhzhia.

Des coupures de courant d’urgence ont commencé à Dnipro.