Une fusion majeure de parcs à thème aura un impact sur SA, New Braunfels

SAN ANTONIO – Deux marques de parcs à thème bien établies ne sera plus en compétition pour les affairespuisque Six Flags Entertainment Corp. et Cedar Fair ont conclu un accord de fusion définitif.

Cette transaction, l’une des plus importantes du genre depuis des décennies, se traduira par une société fusionnée évalué à 8 milliards de dollars et aura un impact sur les parcs de San Antonio et de New Braunfels.

La nouvelle société fonctionnera sous le nom de Six Flags et sera basée à Charlotte, en Caroline du Nord. Six Flags a son siège social dans le nord du Texas depuis des années.

La société issue du regroupement exploitera un portefeuille comprenant 27 parcs d’attractions, 15 parcs aquatiques et neuf propriétés de villégiature réparties dans 17 États des États-Unis, du Canada et du Mexique. Cette gamme de parcs comprend Six Flags Fiesta Texas à San Antonio et Schlitterbahn Waterpark & ​​Resort à New Braunfels, une propriété de Cedar Fair.

Le vétéran du secteur Dennis Speigel, fondateur et PDG d’International Theme Park Services Inc., a déclaré que, sur la base des appels qu’il a reçus de la communauté des investisseurs au cours des dernières semaines, il soupçonnait que quelque chose se préparait.

“Ces deux grandes entreprises créent un monolithe”, a déclaré Speigel. « Les avantages que cela apportera seront énormes. »

Alors que la société prendra le nom de Six Flags (NYSE : SIX), elle sera dirigée par Richard Zimmerman, PDG de Cedar Fair (NYSE : FUN). Selim Bassoul, qui a été président-directeur général de Six Flags, assumera de nouvelles fonctions en tant que président exécutif du conseil d’administration de la société issue du regroupement.

“Notre fusion avec Six Flags rassemblera deux des sociétés de parcs d’attractions emblématiques d’Amérique du Nord pour établir une empreinte très diversifiée et un modèle opérationnel plus robuste”, a déclaré Zimmerman.

La fusion, qui devrait être finalisée d’ici le premier semestre 2024, pourrait surtout profiter à Six Flagsqui a connu quelques difficultés, selon Speigel.

“C’est pour eux une bouffée d’air frais qui était absolument nécessaire”, a-t-il déclaré.

Zimmerman s’attend à ce que la fusion permette une forte génération de flux de trésorerie qui accélérera les investissements dans les parcs. San Antonio et New Braunfels pourraient bénéficier de la fusion et d’un investissement accru.

« Depuis qu’elle a rejoint la famille Cedar Park, Schlitterbahn a continué à réaliser des investissements importants », a déclaré Jonathan Packer, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de New Braunfels. « Nous espérons que la marque Schlitterbahn restera aussi forte que jamais et nous attendons avec impatience les innovations et les investissements futurs résultant de cette fusion. »

Ces investissements vont désormais s’intensifier grâce à la fusion, qui confère à la nouvelle société un plus grand pouvoir d’achat, selon Speigel.

« Ils vont avoir plus d’influence qu’ils n’en ont jamais eu auparavant », a-t-il déclaré. “Ils le sont, ils sont actuellement les principaux acheteurs d’équipements dans l’industrie.”

Apprenez-en davantage sur la façon dont la fusion pourrait affecter financièrement les parcs à thème dans le San Antonio Business Journal.

Note de l’éditeur : cette histoire a été publiée via un Partenariat entre KSAT et le San Antonio Business Journal.