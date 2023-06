Une fusillade tragique dans la banlieue de Stockholm fait 2 morts et 2 blessés dans une apparente querelle de gangs

Une fusillade à l’extérieur de Stockholm a fait deux morts et deux blessés, a annoncé la police lundi, dans ce qui semble être une querelle entre gangs criminels.

Un étranger non identifié et un adolescent ont été tués dans la fusillade à Farsta, une banlieue au sud de la capitale suédoise. Deux hommes dans la vingtaine ont ensuite été arrêtés, soupçonnés de meurtre et de tentative de meurtre.

Un homme armé d’une arme automatique a ouvert le feu samedi vers 18 heures devant l’entrée d’une station de métro et a touché quatre personnes. Un garçon de 15 ans est décédé peu après de ses blessures, la deuxième victime, un homme de 43 ans, décédant plus tard.

Le ministre de la Justice, Gunnar Strommer, a déclaré dimanche que la police pensait qu’un total de 21 coups de feu avaient été tirés et a qualifié la fusillade de « terrorisme domestique ».

L’un des blessés était une femme d’une soixantaine d’années qui déverrouillait son vélo. Elle a déclaré à la radio publique suédoise qu’elle avait entendu environ cinq coups de feu. « Oh, j’ai reçu une balle dans le genou », a-t-elle dit à SR et a ajouté qu’elle saignait, s’était réfugiée derrière un mur et avait crié aux autres d’appeler à l’aide. Elle n’a pas été identifiée.

Les gangs criminels sont devenus un problème croissant en Suède au cours des dernières décennies, avec un nombre croissant de fusillades en voiture, d’attentats à la bombe et d’attaques à la grenade. La plupart des violences se déroulent dans les trois plus grandes villes de Suède : Stockholm, Göteborg et Malmö.

Il y a eu 144 fusillades jusqu’à présent cette année, avec 18 décès enregistrés, selon les statistiques de la police. Ces tirs ont également blessé 41 personnes, dont des passants innocents.

En 2022, la Suède a battu un record avec 62 personnes tuées par balle. Il y a eu 391 fusillades cette année-là et 107 personnes ont été blessées. Un an plus tôt, il y avait eu 344 fusillades, avec 45 tués et 115 blessés.

Un rapport de 2021 du Conseil national suédois pour la prévention du crime a déclaré que la Suède avait dépassé l’Italie et les pays d’Europe de l’Est principalement en raison des activités violentes des gangs criminels organisés.

Le gouvernement suédois de centre-droit s’est engagé à lutter contre la criminalité liée aux gangs en durcissant les lois.