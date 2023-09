Une fusillade tôt le matin près de la frontière américano-mexicaine fait deux morts | Actualités migratoires

Cet incident met en évidence les risques persistants pour les migrants et les demandeurs d’asile dans les zones frontalières contrôlées par des gangs criminels.

Deux migrants mexicains ont été abattus du côté mexicain de la frontière avec les États-Unis, a annoncé l’Institut national des migrations du Mexique.

L’incident s’est produit tôt vendredi matin. Trois autres personnes ont été blessées par balle mais ont été secourues par l’une des équipes de secours d’urgence de l’institut, ainsi que neuf autres personnes qui n’ont pas été blessées.

Les services de secours ont retrouvé le groupe de 14 ressortissants mexicains à l’aube sur la colline de Cuchuma, près de Tecate, une ville de l’État frontalier de Basse-Californie. Au moment où les sauveteurs sont montés à la rencontre du groupe, deux migrants étaient déjà morts.

Cette colline désertique est considérée comme un site sacré par au moins un groupe autochtone mexicain, mais elle est également utilisée par les passeurs de clandestins.

La cause de la fusillade n’est pas connue, mais le passage des frontières dans certaines régions peut nécessiter des accords avec des cartels locaux pour le droit de passage. Les migrants et les demandeurs d’asile sont parfois abattus si leur passeur travaille pour un gang rival ou s’ils n’ont pas payé leurs droits de passage.

Les migrants et les demandeurs d’asile sont également souvent victimes de vols par des bandes de voleurs et de ravisseurs itinérants dans les zones frontalières.

Dans un cas notable survenu en 2021, la police de l’État de Tamaulipas a abattu 19 personnes à la frontière, dont au moins 14 migrants guatémaltèques. Un tribunal a récemment condamné 11 policiers pour homicide.

Dans cette affaire, les agents avaient initialement fait valoir qu’ils répondaient aux coups de feu et pensaient qu’ils poursuivaient les véhicules du cartel du Golfe. Mais la police d’État a brûlé les corps pour tenter de dissimuler le crime.

Les deux morts à Tecate sont les derniers d’un nombre rapidement croissant de migrants et de demandeurs d’asile tués ou blessés aux frontières nord et sud du Mexique dans une tentative désespérée d’atteindre les États-Unis.

Au Chiapas, l’un des trois États du sud du Mexique limitrophes du Guatemala, un camion s’est renversé jeudi sur l’autoroute, tuant deux migrants centraméricains et en blessant 27 autres.

Et vendredi, l’Institut mexicain des migrations a déclaré que 52 migrants voyageaient dans un camion-benne surpeuplé lorsque le conducteur a perdu le contrôle et s’est renversé. Les blessés, dont six enfants, ont été transportés à l’hôpital, où ils ont tous obtenu une carte d’asile légale, en tant que victimes d’un crime commis sur le territoire mexicain.

Juste la veille de l’accident, deux autres migrants centraméricains sont morts après avoir tenté de monter à bord d’un train en marche dans l’État de Coahuila, près de la frontière du Texas.