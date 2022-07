Une fusillade tôt le matin à Huntley blesse deux hommes – Shaw Local

La police de Huntley demande aux habitants de vérifier leur sonnette et leurs caméras de sécurité pour un suspect et un véhicule soupçonnés d’être impliqués dans une fusillade tôt le matin lundi qui a laissé deux hommes hospitalisés.

Selon la police, les deux victimes sont des membres de la famille ; un de 58 ans et un de 29 ans. Le chef adjoint de la police, Linda Hooten, a déclaré dans un courriel lundi soir que l’homme de 58 ans était sorti de chirurgie et que le jeune homme était dans un état stable.

Une troisième personne dans la maison au moment de la fusillade a appelé le 911, a déclaré Hooten.

Un motif est inconnu pour le moment, mais il semble y avoir un lien entre l’une des victimes et le suspect, a déclaré Hooten dans l’e-mail.

Selon la police, le suspect a fui les lieux dans une berline blanche à quatre portes, a indiqué la police.

Les résidents de la subdivision Wing Pointe devraient revoir leur sonnette et leurs caméras de sécurité dès les premières heures du matin pour toute séquence qui pourrait aider à cette enquête, a déclaré Hooten. Les responsables de la police ont déclaré que la fusillade s’était produite vers 4h20 du matin et que l’agresseur s’était enfui de la maison du bloc 11800 de Cape Cod Lane avant leur arrivée et restait en liberté.

Une enquête préliminaire indique que le suspect s’est rendu en voiture à la maison et s’est approché de la porte d’entrée avant d’ouvrir le feu, frappant les deux hommes qui ont été transportés à l’hôpital pour y être soignés.

La police a déclaré que le tireur visait la maison et ses occupants.

La police a déclaré que le véhicule blanc du suspect avait été localisé et que le conducteur avait peut-être été impliqué dans un détournement de voiture à Bartlett. Le département de police de Bartlett enquête sur cet incident, a déclaré Hooten.

Toute personne ayant des informations sur la fusillade est priée de contacter la police de Huntley au 847-515-3511 ou de manière anonyme au 847-515-5333.

Janelle Walker, journaliste du Shaw Local News Network, a contribué à ce rapport.

https://www.dailyherald.com/news/20220718/early-morning-shooting-in-huntley-injures-two-men