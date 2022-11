Une fusillade sur le campus de l’Université de Virginie fait 3 morts

M. Jones était décrit par la police comme porter une veste bordeaux, un bluejean, des chaussures rouges et éventuellement conduire un véhicule utilitaire sport noir. Ils ont exhorté la famille et les amis des personnes présentes sur le campus à appeler une hotline d’urgence pour plus d’informations sur l’épisode.

Vers 1 h 18, Robyn S. Hadley, la doyenne des étudiants de l’université, a envoyé un email au corps étudiant exhortant ceux sur le campus à “S’il vous plaît, veuillez prendre au sérieux les commandes d’abri en place car la situation reste active.”