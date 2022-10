Une fusillade perturbe l’arrêt de campagne du candidat soutenu par Bolsonaro

Paraisopolis est l’une des plus grandes favelas ou bidonvilles de Sao Paulo, et des vidéos du moment des médias locaux montrent des journalistes et Tarcísio Gomes de Freitas accroupis sous les fenêtres.

Sao Paulo est l’État le plus peuplé et sa plus grande puissance économique, ce qui fait de sa course au poste de gouverneur un élément important de toute élection. Mais cette année, l’attention est accrue, le concours étant considéré comme un proxy pour la course présidentielle entre le président Jair Bolsonaro et l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva.