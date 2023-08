Une fusillade palestinienne présumée dans un lave-auto en Cisjordanie tue 2 Israéliens

CAMP DE RÉFUGIÉS DE BALATA, Cisjordanie (AP) – Deux Israéliens ont été tués samedi dans une fusillade palestinienne présumée contre un lave-auto dans une partie instable de la Cisjordanie occupée, la dernière explosion de violence qui a secoué la région.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle recherchait des suspects et installait des barrages routiers près de la ville de Hawara, une zone sensible dans le nord de la Cisjordanie, qui a connu des tirs répétés ainsi qu’un saccage par des colons juifs de Cisjordanie qui ont incendié des propriétés palestiniennes.

L’attaque par balles est survenue après que les médias officiels palestiniens ont annoncé qu’un Palestinien de 19 ans était décédé des suites de ses blessures à la suite d’un raid militaire israélien en Cisjordanie mercredi.

Ces morts font partie d’une spirale de violence incessante qui a alimenté les pires combats entre Israël et les Palestiniens en Cisjordanie depuis près de deux décennies. Près de 180 Palestiniens ont été tués depuis le début de cette année et quelque 29 personnes ont été tuées par des attaques palestiniennes contre des Israéliens pendant cette période, selon un décompte de l’Associated Press.

Les ambulanciers paramédicaux israéliens ont déclaré que lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux du lave-auto à Hawara, deux hommes israéliens, âgés de 60 et 29 ans, ont été retrouvés inconscients avec des blessures par balle.

Des vidéos circulant en ligne montraient des soldats israéliens traversant une grande mare de sang au lave-auto pour aider à déplacer deux corps sur des civières vers des ambulances en attente.

Plusieurs Israéliens ont été tués à Hawara dans la série de combats en cours et la mort de deux frères, résidents d’une colonie voisine, a déclenché un saccage par les colons dans la ville en février. Ils ont incendié des dizaines de voitures et de maisons dans certaines des pires violences des colons depuis des décennies.

Depuis, des violences similaires de la part des foules de colons ont eu lieu ailleurs en Cisjordanie. Les groupes de défense des droits israéliens disent que la violence des colons s’est aggravée et que les colons radicaux se sont enhardis parce que leur cause a des partisans à des postes importants du gouvernement.

La violence dans la région a suscité des promesses d’une réponse sévère de la part des membres du gouvernement d’extrême droite israélien et le ministre des Finances Bezalel Smotrich, un partisan incendiaire des colons, a appelé Israël à « effacer » Hawara, une remarque qu’il est revenu plus tard, disant qu’il voulait dire qu’Israël devrait opérer chirurgicalement en son sein contre les militants palestiniens.

Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu est composé de membres ultranationalistes qui ont exigé une ligne plus dure contre la vague montante de violence palestinienne. L’attaque de samedi est susceptible d’intensifier ces demandes.

Des groupes militants palestiniens ont salué la fusillade, le Hamas, le Jihad islamique et le Front démocratique de libération de la Palestine publiant des déclarations en ligne félicitant les auteurs. Le porte-parole du Hamas, Abdel Latif Al-Qanou, a qualifié l’attaque d' »opération de tir héroïque ».

Mais les groupes ont cessé de revendiquer la responsabilité de l’attaque.

Dans la mort du Palestinien samedi, selon Wafa, l’agence de presse officielle palestinienne, Mohammad Abu Asab, 19 ans, a reçu une balle dans la tête mercredi lors d’une incursion de l’armée israélienne dans le camp de réfugiés de Balata près de la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie. . Il a cité des responsables médicaux.

L’armée israélienne a déclaré mercredi dans son communiqué qu’une unité de commando avait attaqué Balata dans le but de détruire une usine d’armes souterraine lorsqu’une fusillade a éclaté.

Wafa a rapporté que pendant les combats, Abu Asab a reçu une balle dans la tête puis a été emmené à l’hôpital Rafidia de Naplouse où il est décédé plus tard des suites de ses blessures. Les autorités sanitaires palestiniennes n’ont pas immédiatement confirmé le décès.

Il n’était pas immédiatement clair si Abu Asab était affilié à un groupe militant et il n’a pas été immédiatement revendiqué comme membre par un groupe.

Israël a organisé des raids presque nocturnes depuis le printemps dernier en réponse à une série d’attaques palestiniennes meurtrières.

Israélien dit que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et ceux qui n’étaient pas impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël affirme que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens voient la violence comme une réponse naturelle à 56 ans d’occupation, y compris l’intensification de la construction de colonies par le gouvernement israélien et l’augmentation de la violence des colons juifs.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Quelque 700 000 Israéliens vivent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, tandis qu’Israël s’est retiré de Gaza en 2005. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour leur État indépendant espéré. ___

McNeil a contribué depuis Jérusalem.

Sam Mcneil et Nasser Nasser, The Associated Press