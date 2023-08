Une fusillade mortelle par les forces israéliennes fait 2 morts parmi les Palestiniens, dont un jeune de 16 ans, lors d’une opération en Cisjordanie

Dans une nouvelle vague de violence qui s’est emparée de la Cisjordanie occupée, les forces israéliennes auraient tiré et tué deux Palestiniens, dont un jeune de 16 ans.

Cet incident ajoute à l’escalade de la tension dans la région, qui a également été entachée par des attaques attribuées à des colons juifs radicaux.

Israël mène de fréquentes opérations nocturnes en Cisjordanie depuis l’année précédente, en réponse à une recrudescence des attaques palestiniennes.

Les forces israéliennes ont tiré et tué deux Palestiniens, dont un jeune de 16 ans, lors d’un raid en Cisjordanie occupée mardi, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens, la dernière violence à secouer la région.

Une partie de cette violence a été perpétrée par des colons juifs radicaux en Cisjordanie et mardi, un tribunal israélien a ordonné qu’un colon juif qui aurait été impliqué dans la mort par balle d’un Palestinien de 19 ans soit libéré et placé en résidence surveillée. . La décision fait suite à la libération de détention la semaine dernière d’un autre colon accusé d’être impliqué dans le même incident qui a également été transféré en résidence surveillée.

Israël mène des raids quasi nocturnes en Cisjordanie depuis l’année dernière en réponse à une série d’attaques palestiniennes, alimentant les tensions dans la région et faisant grimper le nombre de morts. Les développements de mardi surviennent au milieu d’une recrudescence des attaques contre les Palestiniens par des colons juifs radicaux, de l’expansion des colonies et alors qu’Israël est dirigé par un gouvernement de partisans ultranationalistes des colonies.

Le ministère palestinien de la Santé a identifié les personnes tuées mardi comme étant Qusay al-Walaji, 16 ans, et Mohammed Nujoom, 25 ans. Le communiqué ajoute que le raid a eu lieu dans la région de Jéricho, qui a connu de violents combats au cours des 16 derniers mois.

L’armée israélienne a déclaré dans son communiqué que les Palestiniens avaient ouvert le feu sur les forces opérant dans le camp de réfugiés d’Aqabat Jabr près de Jéricho et que les forces avaient riposté.

L’IRAK INTERDIT LES TERMES INCLUANT « GENRE », « HOMOSEXUALITÉ » DANS LES MÉDIAS : RAPPORTS

Pendant ce temps, un tribunal de Jérusalem a ordonné la libération en résidence surveillée d’Indore, le principal suspect du meurtre de Qusai Matan, 19 ans, affirmant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prolonger sa détention. Alors que la police israélienne prévoit de contester la décision devant le tribunal, Indore est resté en détention mardi.

Mais l’ordre a mis en lumière le sentiment parmi les Palestiniens et les groupes de défense des droits qu’Israël traite les colons juifs radicaux en Cisjordanie en toute impunité.

Lors de l’incident du début du mois, des colons israéliens armés sont entrés dans le village cisjordanien de Burqa, incendiant au moins deux voitures et ouvrant le feu sur les Palestiniens qui se pressaient dans la rue. Matan a été tué et quatre autres Palestiniens ont été blessés. L’armée israélienne a déclaré que Matan avait été abattu après l’escalade d’une altercation entre Palestiniens et colons israéliens, conduisant les colons israéliens à ouvrir le feu et les Palestiniens à lancer des pierres et des feux d’artifice.

La police a accusé les deux colons israéliens d’avoir causé la mort, d’entraver la justice et d’avoir commis un incendie criminel à motivation nationaliste. Les accusés affirment avoir agi en état de légitime défense. Indore a été blessé lors de la confrontation et a passé une grande partie de sa détention dans un lit d’hôpital.

Mardi également, l’armée a déclaré avoir détecté un échec de lancement de roquette dans le nord de la Cisjordanie et a déclaré que les forces inspectaient les restes de l’engin improvisé. Le Hamas, le groupe militant qui dirige la bande de Gaza, a déclaré qu’il était à l’origine de la tentative de lancement, qui, selon lui, visait une colonie de Cisjordanie et a diffusé une vidéo de l’engin rudimentaire explosant dans une zone herbeuse non identifiée.

L’incident fait partie d’une augmentation au cours des derniers mois des lancements de roquettes depuis le territoire. Les roquettes étaient rudimentaires et ne semblent pas avoir causé de dégâts.

La violence israélo-palestinienne en cours en Cisjordanie a atteint des niveaux jamais vus depuis près de deux décennies, avec plus de 170 Palestiniens tués par des tirs israéliens depuis le début de 2023, selon un décompte de l’Associated Press.

Israël affirme que la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres protestant contre les raids et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Au moins 27 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens pendant cette période.

Israël affirme que les raids sont essentiels pour démanteler les réseaux militants et contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens voient la violence comme une réponse naturelle à 56 ans d’occupation, y compris l’intensification de la construction de colonies par le gouvernement israélien et l’augmentation de la violence des colons juifs.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.