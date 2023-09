Une fusillade mortelle devant un café a fait la une des journaux en 1929

30 septembre — HIGH POINT — Avant sa mort, Homer Alderson n’était pas vraiment un nom connu à High Point. C’était juste un jeune de 19 ans qui travaillait dans une usine de meubles locale et il venait d’une famille pas très importante.

Mais lorsque le jeune homme mourut tôt le matin du 28 décembre 1929, dans des circonstances suspectes, le nom d’Homère fut chuchoté sur les lèvres des High Pointers de toute la ville. Des milliers d’étrangers auraient fait la queue pour voir son corps à la maison funéraire Sechrest, et des centaines de personnes y auraient assisté à ses funérailles.

Ce qui vous montre que parfois même les victimes de meurtre peuvent devenir des célébrités. Mais la mort d’Homère était-elle vraiment un meurtre ? Ou était-ce de la légitime défense ?

Voici ce que nous savons : Homer a été abattu vers 4 heures du matin devant le vieux West End Café, sur West Point Avenue. Le propriétaire du café, LG Campbell, a facilement admis avoir tiré la balle mortelle depuis l’intérieur de son entreprise.

C’est là qu’une divergence est apparue.

Selon les journaux, Homer et son frère, Kyle Alderson, ont marché depuis leur maison de chambres sur English Road jusqu’à West Point Avenue. Kyle a déclaré qu’ils se dirigeaient vers la voie ferrée, dans l’espoir de prendre un train de marchandises pour la Virginie pour chercher du travail. Ils marchaient au milieu de la route, dit-il, mais alors qu’ils passaient devant le café, Homer s’approcha et regarda par une fenêtre pour voir si le café était ouvert. Voyant que ce n’était pas le cas, il rejoignit Kyle.

Les deux frères remontèrent la rue, virent qu’aucun train n’arrivait, puis firent demi-tour et repassèrent devant le café. C’est à ce moment-là qu’Homer a reçu une balle dans la nuque.

« Tout à coup, j’ai entendu un coup de feu », a témoigné Kyle lors de l’enquête du coroner. « Cela m’a effrayé et j’ai un peu baissé la tête – cela semblait si proche. Puis j’ai entendu du verre brisé et un autre coup de feu. J’ai entendu Homer grogner et j’ai couru (vers la maison de chambres). … Je pensais qu’Homer était tué, mais j’avais peur.

Lorsque Campbell a témoigné, il a raconté une histoire très différente, expliquant qu’il gardait son café la nuit en raison de plusieurs tentatives d’effraction récentes. Avant la fusillade, a déclaré Campbell, il a entendu quelqu’un essayer d’ouvrir la porte du café et il a vu ce qu’il pensait être des faisceaux de lampe de poche.

Selon le récit de Campbell, il a tiré depuis l’intérieur du café pour effrayer les intrus. Lorsqu’il a vu deux hommes s’enfuir, il a tiré un autre coup de semonce, mais cette fois il a vu l’un des hommes tomber. Il est sorti, a trouvé Homer mort dans la rue et a appelé la police pour leur dire ce qui s’était passé.

Malheureusement pour Campbell, la police a trouvé plusieurs failles dans son histoire. D’une part, ils n’ont jamais trouvé les outils que les frères auraient utilisés pour forcer la porte.

Encore plus dommageable, le corps d’Homer a été retrouvé à environ 15 pieds de la porte que Campbell prétendait qu’Homer et Kyle avaient tenté d’ouvrir, la tête reposant dans une mare de sang. Le coroner a déterminé que, d’après l’endroit où la balle est entrée dans le cerveau d’Homer, il serait mort instantanément et n’aurait pas pu chanceler jusqu’à l’endroit où il a été retrouvé. De plus, a déclaré le coroner, il aurait dû y avoir des taches de sang sur le sol entre la porte et le corps d’Homer, mais ce n’était pas le cas.

La police a accusé Campbell d’homicide involontaire, mais un grand jury l’inculpera plus tard pour meurtre au premier degré.

Le fait que ce n’était pas la première altercation de Campbell avec la police n’a probablement pas aidé les choses. Avant cet incident, il avait été accusé de violation de la loi d’interdiction et, un jour, lors d’une descente de police dans son établissement, il a brandi un couteau de boucher sur un policier.

En fait, avant même que Campbell puisse être jugé pour meurtre, il a été reconnu coupable de prohibition et condamné à un an de prison fédérale. Lorsqu’il a été libéré, High Point avait un procès pour meurtre qui l’attendait.

Lors du procès, qui eut lieu en janvier 1931, le témoignage le plus dramatique fut celui de Campbell, qui nia catégoriquement avoir visé les frères Alderson. Il a affirmé « qu’il visait simplement à les effrayer et qu’il avait tiré à travers la vitre avec son pistolet tenu au-dessus de sa tête alors qu’il s’accroupissait hors de vue, pour se protéger », a rapporté The High Point Enterprise.

Pendant ce temps, les procureurs, qui avaient réduit l’accusation à un meurtre au deuxième degré, n’ont pas pu retrouver Kyle Alderson – il s’était apparemment caché – et il n’a donc pas témoigné contre Campbell.

Cela a peut-être nui à la cause de l’État car, après environ trois heures de délibérations, le jury est revenu avec un verdict de non-culpabilité, accréditant apparemment l’histoire de Campbell selon laquelle il essayait simplement de protéger son café contre le vol.

Pauvre Homer Alderson. Il a été abattu et son assassin a été libéré, en partie parce que son propre frère n’a pas témoigné en sa faveur. Et aujourd’hui, près d’un siècle plus tard, le jeune homme est enterré au cimetière commémoratif d’Oakwood – apparemment dans une tombe anonyme – comme une triste note de bas de page dans l’histoire de High Point.

