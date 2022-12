Une fusillade mortelle au Mall of America fait un mort

Lors de l’une des journées de shopping les plus achalandées de l’année, une altercation verbale entre deux groupes de jeunes hommes s’est rapidement transformée en coups de feu à l’intérieur du Mall of America vendredi soir, transformant le vaste complexe de vente au détail et de divertissement de Bloomington, dans le Minnesota, en un crime chaotique. scène où un jeune de 19 ans gisait mort, ont indiqué les autorités.

La fusillade est survenue à un moment précaire pour le centre commercial, le plus grand du pays, qui a envisagé de nouvelles mesures de sécurité, notamment l’installation de détecteurs de métaux, à un moment où la violence armée est de plus en plus préoccupante.

Le chef du département de police de Bloomington, Booker Hodges, a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’une autre fusillade mortelle dans l’immense centre commercial, qui accueille des millions de visiteurs chaque année avec ses centaines de magasins et d’attractions comme le parc à thème couvert Nickelodeon Universe et le Sea Life Aquarium. .

“Nous avions 16 flics dans le centre commercial, et ils décident toujours de le faire”, a déclaré le chef Hodges. “Je suis à perte.”

La fusillade s’est produite peu avant 20 heures dans un magasin Nordstrom lorsque les deux groupes – entre cinq et neuf personnes – se sont lancés dans une dispute verbale qui, en 30 secondes environ, est devenue mortelle lorsque des coups de feu ont retenti, provoquant la fuite des acheteurs paniqués, a déclaré le chef Hodges.