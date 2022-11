Une fusillade mortelle a été signalée lors d’une soirée à Houston à laquelle assistaient des membres du groupe de rap Migos

La police de Houston a déclaré qu’une personne avait été tuée par balle et deux autres blessées tôt mardi lors d’une soirée privée à laquelle assistaient des membres du groupe de rap Migos.

La police n’a pas identifié la personne tuée, la décrivant seulement comme un homme noir à la fin de la vingtaine.

La police a répondu peu après 2 h 30 aux informations faisant état d’une fusillade au 810 Billiards & Bowling à Houston. Une fois sur place, les policiers ont trouvé un homme mort, a déclaré la police de Houston.

Les représentants de Migos, qui sont de la région d’Atlanta, n’ont pas immédiatement renvoyé un e-mail sollicitant des commentaires.

Migos – composé de Offset, Quavo et Takeoff – a remporté des nominations aux Grammy Awards pour le meilleur album de rap pour Culturesorti en 2017, et pour la meilleure performance de rap pour cet album Bad et Boujee. Le groupe a également remporté plusieurs nominations aux BET Hip Hop Awards.

Il y a quelques semaines, Quavo et Takeoff sont sortis Conçu uniquement pour les liens Infinity, un premier album sans leur cousin Offset. Quavo est un oncle de Takeoff.