Une fusillade meurtrière éclate dans une ville arabe du nord d’Israël dans un contexte de violence criminelle

L’armée israélienne a annoncé la destruction d’une résidence en Cisjordanie appartenant à un Palestinien soupçonné d’être impliqué dans le double attentat à la bombe survenu à Jérusalem.

La violence en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est s’est intensifiée depuis la mise en place du nouveau gouvernement israélien de droite fin décembre.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est dit choqué par les meurtres et a exprimé sa détermination à mettre fin à la chaîne de meurtres en cours.

Cinq personnes ont été tuées dans une fusillade jeudi dans une ville arabe du nord d’Israël, a annoncé la police, la dernière d’une vague de violences criminelles déchirant les communautés palestiniennes du pays.

Selon le journal israélien Haaretz, un homme armé est arrivé dans un lave-auto de la ville de Yafa an-Naseriyye, près de la ville de Nazareth, et a ouvert le feu. La police a déclaré qu’elle pensait que la fusillade était liée à un différend entre des familles du crime organisé.

Peu de temps après, une fusillade dans une ville arabe voisine a blessé gravement un homme de 30 ans et une fille de 3 ans, a annoncé la police. Les circonstances de cette fusillade et l’identité des deux blessés n’étaient pas connues dans l’immédiat.

Le secteur palestinien d’Israël souffre depuis longtemps de la pauvreté, de la discrimination, de la criminalité et de la négligence du gouvernement national.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale d’extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a promis de réprimer la criminalité dans le secteur palestinien d’Israël lors de sa prise de fonction à la fin de l’année dernière. Mais la violence n’a fait qu’empirer, avec près de 100 personnes tuées cette année.

Dans une déclaration sur les lieux du crime, Ben-Gvir a déclaré que des années de négligence avaient transformé le secteur arabe d’Israël en « ouest sauvage ». Il a également mis en cause une pénurie d’effectifs dans la police nationale et, promettant d’enrayer la vague de criminalité, a appelé à la création d’une « garde nationale » controversée qu’il a proposée.

Ben-Gvir affirme que la force est destinée à combler les lacunes dans les zones où la police est dispersée, y compris dans les communautés arabes en proie à la criminalité. Les critiques disent que Ben-Gvir, un ultranationaliste avec une histoire de rhétorique violente contre les Palestiniens, utilisera la force comme une milice personnelle.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est dit « choqué » par les tueries de jeudi. « Nous sommes déterminés à arrêter cette chaîne de meurtres », a-t-il déclaré.

Il a juré d’enrôler l’agence israélienne de sécurité intérieure Shin Bet – dont la tâche principale est de surveiller la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza – dans cet effort.

Mansour Abbas, chef du parti arabe Raam, a accusé le gouvernement, et en particulier Ben-Gvir, de laisser tomber les Palestiniens du pays.

« Pour faire entrer au ministère de la sécurité nationale (de) Itamar Ben-Gvir, qui ne connaît pas ses pouvoirs, dans aucun pays normal on ne permettrait à un tel ministre de continuer », a-t-il déclaré à la radio de l’armée israélienne.

Merav Michaeli, chef du Parti travailliste d’opposition, a également blâmé Ben-Gvir pour la montée de la violence.

« C’est exactement le contraire de ce que le patron a promis », a-t-elle déclaré. « Le pire ministre de la police de l’histoire. Un gouvernement honteux. Rentrez chez vous. »

La fusillade de jeudi est distincte du conflit israélo-palestinien, qui a vu plus d’un an de flambée de violence en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Ces combats ont repris depuis que le nouveau gouvernement israélien d’extrême droite a pris ses fonctions fin décembre.

Près de 120 Palestiniens ont été tués dans les deux zones cette année, dont près de la moitié étaient membres de groupes militants armés, selon un décompte de l’AP. L’armée affirme que le nombre de militants est beaucoup plus élevé. Pendant ce temps, les attaques palestiniennes visant des Israéliens ont tué au moins 21 personnes.