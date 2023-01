Une fusillade lors d’une fête d’anniversaire en Afrique du Sud fait 8 morts et 3 blessés

Selon la porte-parole de la police, Priscilla Naidu, des hommes armés inconnus sont entrés dans une résidence du canton de Kwazakhele et ont commencé à tirer sur des personnes au hasard dimanche après-midi.

JOHANNESBURG – La police sud-africaine enquête sur une fusillade du week-end où huit personnes ont été tuées et trois blessées après que des hommes armés ont ouvert le feu lors d’une fête d’anniversaire dans la ville de Gqeberha, anciennement connue sous le nom de Port Elizabeth.

Le propriétaire de la maison était parmi les morts et on ne sait pas quel était le motif de la fusillade, selon la police.

“L’enquête préliminaire à ce stade a révélé qu’entre 17h15 et 17h30, le propriétaire de la maison fêtait son anniversaire lorsque deux hommes armés inconnus sont entrés dans la cour de la rue Makanda à Kwazakhele et ont commencé à tirer sur les invités”, a déclaré Naidu.

“Ces victimes ont été tuées par des criminels et nous n’aurons pas de repos tant que nous n’aurons pas découvert ce qui s’est passé et qui était responsable de ces attaques impitoyables et de sang-froid contre ces victimes sans méfiance”, a déclaré Naidu.