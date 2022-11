Une fusillade lors d’un match de football dans un lycée de Floride fait 1 mort

ORLANDO, Floride (AP) – Une fusillade à l’extérieur d’un match de football d’un lycée de Floride a fait un mort et envoyé des joueurs et des spectateurs se précipiter vers la sécurité.

Le lycée Jones d’Orlando terminait une victoire en séries éliminatoires samedi soir contre Wekiva High lorsqu’un homme armé a tiré plusieurs coups de feu dans le parking lors d’une altercation entre deux groupes, a déclaré Eric Smith, le chef de la police de la ville.

L’Orlando Sentinel a rapporté qu’après les tirs, les joueurs et les spectateurs se sont enfuis de l’autre côté du stade. Les agents ont couru vers le parking et ont trouvé un adulte mort et un autre blessé, a déclaré Smith. Quatre mineurs ont été arrêtés, dont un portant une arme à feu, a-t-il précisé.

Aucune accusation n’a été déposée dans l’immédiat et aucun nom n’a été dévoilé.

The Associated Press