Une fusillade impliquant la police près du motel de Portland conduit à des affrontements entre Antifa et des officiers (VIDEOS) – RT USA News

Jeudi, un policier a abattu un homme devant un motel à Portland, dans l’Oregon. L’incident a rendu furieux certains militants d’Antifa, qui se sont rassemblés pour protester sur les lieux, puis se sont affrontés avec des officiers.

La perturbation à l’extérieur du motel 6 dans le quartier Lloyd de Portland s’est produite jeudi soir après une confrontation mortelle sur le parking de l’hôtel. Le bureau de police de Portland (PPB) a déclaré que des agents avaient été appelés à l’hôtel pour un contrôle de bien-être sur un homme blanc. La rencontre a en quelque sorte conduit à une « officier impliqué dans une fusillade ». La victime a été transportée dans un hôpital local, où il est décédé, selon le communiqué.





Aussi sur rt.com

L’administration Biden « refuse » de réprimer la « violence politique de gauche » à Portland, selon les législateurs du GOP







Le PPB n’a donné aucun autre détail sur l’incident, mais les médias locaux ont indiqué que la police avait proposé d’emmener l’homme à l’hôpital et voulait le caresser avant de le laisser monter dans l’ambulance. Il se serait agité et s’en serait pris aux agents avec un tournevis. Certains témoignages ont affirmé que l’homme était armé d’un couteau et qu’il fuyait les flics lorsqu’il a été abattu.

Il y avait aussi réclamations sur les réseaux sociaux que la police a tué une personne de couleur non armée, que la police refusé sur Twitter. Un groupe d’une cinquantaine de personnes, qui semblaient être des Antifa, s’est rassemblé sur les lieux, criant des insultes en colère contre les agents et faisant du bruit avec des jouets de cochon qui couinaient.

L’impasse a rapidement dégénéré en affrontements, la police déployant des armes anti-émeutes contre les manifestants.

La police de Portland a avancé tout à l’heure sur des manifestants devant un motel 6 où la police a abattu un homme plus tôt dans la journée. Des munitions de contrôle des foules utilisées sur une scène de crime active pic.twitter.com/m4k0INNjwI – Zane Sparling (@PDXzane) 25 juin 2021

La ligne anti-émeute du PPB se déplace et masse les membres de la communauté qui se sont rassemblés devant la scène du crime où un homme a été abattu par PPB ce soir. De mon point de vue, il n’y a eu aucune escalade de la foule qui a justifié ce recours à la force. Quelques bouteilles d’eau ont été lancées après avoir massacré la foule. pic.twitter.com/53iKxLLsLm – Grace Morgan (@gravemorgan) 25 juin 2021

Le PPB a semblé blâmer les militants pour avoir déclenché l’explosion de violence, affirmant que le bâton d’un officier féminin avait été saisi par les manifestants, qui tentaient de la tirer vers la foule.

Chef Chuck Lovell mentionné la fusillade a eu lieu pendant « une situation très difficile et dynamique à laquelle aucun officier ne veut faire face », et s’est engagé à mener une enquête complète et approfondie sur ce qui s’était passé.

Portland a subi certaines des manifestations les plus intenses et les plus persistantes pendant et après le mouvement national de l’année dernière contre la brutalité policière et le racisme aux États-Unis. Plus tôt ce mois-ci, l’unité d’intervention rapide de la ville, qui est chargée de gérer les émeutes, a dû être dissoute après qu’une cinquantaine d’officiers ont refusé de se porter volontaires.





Aussi sur rt.com

TOUTE l’unité d’intervention rapide de Portland traitant de la violence de protestation Démissionne après l’inculpation d’un membre







Le débrayage de masse fait suite à une mise en accusation de l’un des membres de l’équipe, l’officier Corey Budworth, pour voies de fait au quatrième degré résultant d’un incident lors d’une émeute déclarée en août dernier.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !