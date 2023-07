Une fusillade en France montre que les États-Unis ne sont pas seuls à lutter contre le racisme et la brutalité policière

Une tuerie policière filmée. Manifestations et émeutes alimentées par des tensions qui couvaient depuis longtemps sur le traitement des minorités par les forces de l’ordre. Exigence de responsabilisation.

Les événements en France qui ont suivi la mort d’un jeune de 17 ans abattu par la police dans une banlieue parisienne établissent des parallèles avec le calcul racial aux États-Unis stimulé par le meurtre de George Floyd et d’autres personnes de couleur aux mains des forces de l’ordre.

Malgré les différences entre les cultures, les forces de police et les communautés des deux pays, la fusillade en France et le tollé qui y a éclaté cette semaine ont montré à quel point les États-Unis ne sont pas seuls dans leur lutte contre le racisme systémique et la brutalité policière.

« Ce sont des choses qui arrivent quand on est français mais avec des racines étrangères. Nous ne sommes pas considérés comme français, et ils ne regardent que la couleur de notre peau, d’où nous venons, même si nous sommes nés en France », a déclaré Tracy Ladji, militante de SOS Racisme. « Le racisme au sein de la police tue, et beaucoup trop d’entre eux adoptent des idées d’extrême droite, alors … cela doit cesser. »

Dans un éditorial publié cette semaine, le journal français Le Monde a écrit que les événements récents « rappellent » le meurtre de Floyd en 2020 par un policier blanc de Minneapolis qui a déclenché des mois de troubles aux États-Unis et dans le monde, y compris à Paris.

« Cet acte a été commis par un agent des forces de l’ordre, a été filmé et retransmis en quasi direct et a impliqué un représentant emblématique d’une catégorie socialement discriminée », écrit le journal.

L’adolescent français, identifié uniquement sous le nom de Nahel, a été abattu lors d’un contrôle routier mardi dans la banlieue parisienne de Nanterre. La vidéo montrait deux agents à la fenêtre de la voiture, l’un avec son arme pointée sur le conducteur. Alors que l’adolescent s’avançait, l’agent a tiré une fois à travers le pare-brise.

La grand-mère de Nahel, dont le nom n’a pas été identifié, a déclaré à la télévision algérienne Ennahar TV que sa famille avait des racines en Algérie.

Des accusations préliminaires d’homicide volontaire ont été déposées contre l’officier accusé d’avoir appuyé sur la gâchette, bien que cela n’ait pas fait grand-chose pour réprimer les émeutes qui se sont propagées à travers le pays et ont conduit à des centaines d’arrestations. L’officier a déclaré qu’il craignait que lui et son collègue ou quelqu’un d’autre ne soient heurtés par la voiture alors que Nahel tentait de fuir, a déclaré un procureur.

Les autorités n’ont pas révélé la race de l’officier. Son avocat a déclaré qu’il avait fait ce qu’il pensait être nécessaire sur le moment. S’exprimant sur la chaîne de télévision française BFMTV, l’avocat a déclaré que l’officier était « dévasté », ajoutant qu' »il ne voulait vraiment pas tuer ».

La mère de Nahel, identifiée uniquement comme Mounia M., a déclaré à la télévision France 5 qu’elle n’était pas en colère contre la police en général. Elle est en colère contre l’officier qui a tué son unique enfant.

« Il a vu un petit garçon d’apparence arabe. Il voulait se suicider », a-t-elle déclaré.

Les fusillades policières en France sont nettement moins fréquentes qu’aux États-Unis, mais sont en augmentation depuis 2017. Plusieurs experts estiment que cela est en corrélation avec une loi assouplissant les restrictions sur le moment où les agents peuvent utiliser la force létale contre les conducteurs après une série d’attentats terroristes utilisant des véhicules.

Les agents peuvent tirer sur un véhicule lorsqu’un conducteur ne se conforme pas à un ordre et lorsque les actions d’un conducteur sont susceptibles de mettre en danger sa vie ou celle d’autrui. La police française a également été régulièrement critiquée pour ses tactiques violentes.

Contrairement aux États-Unis, la France ne conserve aucune donnée sur la race et l’ethnicité dans le cadre de sa doctrine de l’universalisme daltonien – une approche prétendant considérer tout le monde comme des citoyens égaux. Les critiques disent que la doctrine a masqué des générations de racisme systémique.

« Je ne peux pas penser à un pays en Europe qui a des problèmes plus anciens ou plus pernicieux de racisme policier, de brutalité et d’impunité », a déclaré Paul Hirschfield, directeur du programme de justice pénale à l’Université Rutgers, à propos de la France. Hirschfield a publié plusieurs articles comparant les pratiques policières et les meurtres en Amérique à ceux d’autres pays.

Les experts ont déclaré que la vidéo de la fusillade – qui semblait contredire les déclarations initiales de la police selon lesquelles l’adolescent se dirigeait vers l’officier – a poussé les dirigeants à condamner rapidement le meurtre. Le président français Emmanuel Macron a qualifié la fusillade d' »inexcusable » avant même que des accusations ne soient portées contre l’officier.

Ce n’est pas nouveau pour les Américains, qui avant même les images atroces de la mort de George Floyd sous le genou d’un policier de Minneapolis avaient vu de nombreuses vidéos de rencontres policières violentes qui étaient souvent prises par des témoins et contredisaient parfois les déclarations initiales de la police.

« Je n’ai jamais vu un cas où le ministre de l’Intérieur ait été aussi prompt à condamner une fusillade. Lors des meurtres précédents, il y avait eu des troubles, mais il n’y avait pas de vidéo. Cela change tout », a déclaré Hirschfield.

La police en France suit généralement une formation qui dure environ 10 mois, ce qui est long par rapport à de nombreuses villes américaines, mais l’une des exigences de formation les plus courtes en Europe.

Cependant, les experts ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que la police française recevait une formation équivalente à la formation implicite sur les préjugés requise de nombreux policiers américains dans le but d’améliorer le maintien de l’ordre dans diverses communautés, bien que de nombreux critiques américains aient mis en doute l’efficacité de la formation.

La France et d’autres pays européens ont des populations africaines, arabes et asiatiques croissantes.

« Si vous êtes dans un pays au passé colonial, cela porte un stigmate. Et si c’est assez douloureux pour que vous ne puissiez pas gérer cette conversation sur la race, bien sûr, vous n’aurez pas de formation pertinente pour les officiers », Stacie Keesee, cofondatrice du Center for Policing Equity, qui siège au Mécanisme international d’experts des Nations Unies pour faire progresser la justice raciale et l’égalité dans l’application des lois.

Bertrand Cavallier, l’ancien commandant de l’école nationale de formation de la gendarmerie française, a déclaré que les forces de l’ordre françaises ne devraient pas être jugées sur les actions d’un seul officier.

« C’est le cas d’un policier qui a fait une erreur et qui n’avait pas à le faire. Mais il a été arrêté, et cela, je pense, devrait être un message clair concernant la volonté du gouvernement », a-t-il déclaré.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Alex Turnbull et Jeffrey Schaeffer à Nanterre, en France, ont contribué à ce rapport.

Claudia Lauer et Alanna Durkin Richer, Associated Press