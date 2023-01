Une fusillade en Californie fait 6 morts, dont un bébé

Au moins six personnes, dont une mère et son bébé de six mois, sont mortes après un “massacre tôt le matin” lundi qui, selon les autorités de Goshen, en Californie, pourrait être lié à des activités de cartel.

Les députés qui ont répondu aux informations faisant état de coups de feu après 3h30 du matin lundi ont trouvé six victimes, dont deux qui se trouvaient dans la rue et une qui se trouvait dans l’embrasure de la maison où les coups de feu ont éclaté, a déclaré le shérif Mike Boudreaux aux journalistes sur les lieux.

La mère, âgée de 17 ans, et l’enfant ont tous deux reçu une balle dans la tête, a-t-il déclaré. Parmi les autres victimes, il y avait au moins un homme qui a été transporté à l’hôpital mais déclaré mort par la suite.

La personne qui a signalé la fusillade “pensait qu’un tireur actif se trouvait dans la zone en raison du nombre de coups de feu entendus”, a déclaré le bureau du shérif du comté de Tulare dans un nouveau communiqué.

“Nous avons de la famille qui a été escortée hors des lieux, nous avons des survivants”, a déclaré Boudreaux, disant que les enquêteurs n’avaient pas encore déterminé comment ils avaient survécu à ce qu’il a qualifié d'”horrible massacre”.

L’attaque ne semble pas être un acte de violence aléatoire mais peut être liée à l’activité d’un gang, a déclaré le bureau du shérif, notant qu’elle survient une semaine après que les députés ont exécuté un mandat de perquisition pour stupéfiants au domicile.

Alors que les gangs de rue rivaux se livrent fréquemment à des actes de violence dans la région, les enquêteurs pensent que le massacre de lundi présentait des caractéristiques associées à un cartel de la drogue, avec un niveau accru de brutalité et de sophistication.

Bien que les enquêteurs ne puissent pas confirmer que les tireurs appartenaient à un cartel, le shérif pense qu’il s’agit d’une “exécution de type cartel”, a déclaré lundi à CNN le porte-parole du shérif du comté de Tulare, Ashley Schwarm.

Les cartels de la drogue se sont notoirement livrés à des violences meurtrières, notamment en déployant des commandos contre des ennemis présumés et des membres des forces de l’ordre qui menacent leurs efforts de trafic de drogue.

Les détectives recherchent au moins deux suspects, a indiqué le bureau du shérif.