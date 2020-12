Après un échange de mots passionné entre la fille et Mme Gregorio, le policier est entendu dans la vidéo dire à Mme Gregorio et à son fils: «Je vais vous finir maintenant.» L’officier est alors vu lever son arme de poing et tirer sur M. Gregorio et sa mère chacun dans la tête à bout portant.

Dans la vidéo, M. Nuezca, hors service et en civil, peut être vu confrontant les Gregorios à propos de leur utilisation d’un boga, un bruiteur fait maison construit à partir de tuyaux en PVC qui est traditionnellement joué à Noël. Mais les tensions ont rapidement dégénéré en une bagarre qui a inclus la fille de M. Nuezca.

Les responsables ont déclaré que la fusillade était le résultat d’un différend entre l’officier, le sergent-chef Jonel Nuezca, et ses voisins, Sonya Gregorio, 52 ans, et son fils, Frank Anthony Gregorio, 25 ans, dans la province nord de Tarlac.

MANILLE – Une vidéo d’un policier tirant à bout portant sur une femme et son fils adulte dimanche s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux aux Philippines, provoquant une vague d’indignation dirigée contre le gouvernement et une force de police qui, selon beaucoup, agit en toute impunité.

La vidéo a rapidement circulé sur les applications de messagerie, les médias sociaux et les médias locaux, et a suscité deux hashtags sur Twitter, #StopTheKillingPH et #PulisAngTerorista, ou «la police est des terroristes».

Ces fusillades sont les dernières d’une série d’homicides impliquant la police nationale des Philippines, qui fait actuellement l’objet d’une enquête internationale. La Cour pénale internationale a déclaré la semaine dernière qu’elle pensait qu’il y avait des preuves à l’appui des allégations selon lesquelles les autorités avaient commis des crimes contre l’humanité dans le cadre de la guerre sanglante contre la drogue du président Rodrigo Duterte aux Philippines.

Edre Olalia, qui dirige l’Union nationale des avocats du peuple, qui suit les meurtres, a accusé le gouvernement de M. Duterte de cet horrible incident.

« Quand ceux qui jurent d’appliquer les lois, aiguillonnent et inspirent les forces de l’ordre avec des garanties d’impunité et même une tape dans le dos, vous créez des monstres parmi nous prêts à devenir fous à tout moment, n’importe où pour une variété de raisons et de circonstances, » il m’a dit.

M. Duterte a souvent encouragé la police à tuer des criminels et a promis de les protéger tant qu’il restera en fonction. «Soyez vigilant et sage», a-t-il dit aux officiers ce mois-ci. «Vous savez, juste une petite erreur de leur part, abattez-les», a-t-il dit, faisant référence à d’éventuels suspects.