Une fusillade devant une réception de mariage fait 2 morts et 6 blessés dans le sud d’Ottawa

La police d’Ottawa enquête sur une fusillade survenue samedi soir qui a fait deux morts et blessé six personnes qui « assistaient à un mariage » dans un centre des congrès du sud d’Ottawa.

Selon un communiqué de presse du Service de police d’Ottawa, la police a répondu à un rapport faisant état de coups de feu vers 22 h 21 dans le pâté de maisons 2900 de Gibford Drive, à côté du chemin Hunt Club, près de l’aéroport international d’Ottawa.

La police a déclaré qu’aucune arrestation n’avait été effectuée jusqu’à présent, mais à 2 h 22 du matin. la police a dit sur les réseaux sociaux qu’il n’y avait plus de menace pour la sécurité publique.

La fusillade s’est produite à l’extérieur du palais des congrès, selon le communiqué. La police a déclaré que les victimes y assistaient à un mariage. Ils demandent à des témoins de se manifester pendant que l’enquête se poursuit.

La police ne divulgue pas l’identité des deux hommes décédés dans la fusillade jusqu’à ce que leur famille puisse en être informée. Ils affirment qu’aucune des deux victimes ne résidait à Ottawa.

« Ces violences sont tragiques et inacceptables », a déclaré la police dans son communiqué. « C’est inquiétant pour l’ensemble de notre communauté. La police contacte les dirigeants communautaires pour garantir que les familles des victimes reçoivent un soutien. »

Conseil. Jessica Bradley, qui représente la région, a qualifié la nouvelle de « terrible ».

« Cela n’a pas sa place dans notre communauté », a-t-elle déclaré. « Il n’y a aucune tolérance pour ce genre de violence, et j’espère que les personnes impliquées et celles qui savent quelque chose en parleront à la police. Et que nous pourrons résoudre ce problème rapidement. »

La police est intervenue au pâté de maisons 2900 de Gibford Dr. tard samedi soir après des informations faisant état de coups de feu. (CBC)

Il s’agit des 11e et 12e homicides signalés par la police cette année.

La police demande à toute personne ayant des informations sur la fusillade de contacter son unité des homicides au 613-236-1222 x 5493.

Ils demandent spécifiquement des informations à toute personne disposant d’un téléphone portable, d’une caméra embarquée ou d’une vidéo de sécurité de la zone entre 22h00 et 22h30.

Bradley a déclaré qu’elle avait parlé au chef Eric Stubbs, qui lui avait demandé de diffuser ce message.

« Il a vraiment souligné que nous pouvions aider à communiquer cette information au public s’il a vu quelque chose », a-t-elle déclaré. « Pour l’instant, ils ont déclaré qu’il n’y avait aucune menace générale pour le grand public dans cette zone. »