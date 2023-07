Une fusillade de Streator signalée, un homme blessé par balle – Shaw Local

Un homme de 52 ans a été blessé par balle, mais devrait survivre, dimanche soir, dans le pâté de maisons 700 d’East Bridge Street, a annoncé la police de Streator.

La police de Streator a déclaré dans un communiqué de presse lundi que des officiers avaient été dépêchés à la suite d’un rapport faisant état de coups de feu. À leur arrivée, les policiers ont découvert un homme dans la rue qui avait reçu une balle dans la jambe droite. La victime, qui ne réside pas à Streator, n’a pas été identifiée par son nom, a finalement été emmenée au centre médical OSF St. Francis, à Peoria. La blessure n’est pas considérée comme mettant la vie en danger.

Le bureau du shérif du comté de Livingston et la police de l’État de l’Illinois ont fourni une assistance et des preuves de la scène, et cela a été remis aux services de scène de crime de la police de l’État de l’Illinois. L’enquête est en cours et toute personne ayant des informations est priée de contacter la police de Streator au 815-672-3111.

Il s’agit de la cinquième fusillade faisant des blessés à Streator depuis le 14 avril, dont deux mortels.

Un homme de 36 ans a été blessé par plusieurs balles vers 1 h du matin le 11 juin dans le pâté de maisons 100 de North Bloomington Street. Cette fusillade a incité le conseil municipal de Streator à agir en achetant huit caméras de lecteur de plaque d’immatriculation pour les points d’entrée / sortie de la ville, l’entretien des systèmes de surveillance, une plainte de réduction des nuisances au 121 W. Hickory St.et demander des patrouilles supplémentaires de La Salle Bureau du shérif du comté et police de l’État de l’Illinois.

Une femme de 35 ans est décédée le 6 mai après qu’une fusillade a blessé trois personnes dans le pâté de maisons 100 de West Hickory Street. Cette fusillade s’est produite peu de temps après que la police de Streator a déclaré qu’il y avait eu une grande altercation vers 2 heures du matin le 6 mai dans le bloc 100 de North Bloomington Street. Deux personnes, Malcolm J. Whitfield, 29 ans, et Rachael N. Carter, 36 ans, tous deux de Streator, ont été arrêtés à Memphis, Tennessee, quelques jours après la fusillade.

Une autre fusillade le 5 juin a impliqué deux voitures dont les occupants se tiraient dessus dans la zone du bloc 400 de North Everett Street, a indiqué la police. Un homme de 35 ans est décédé après avoir tenté de quitter les lieux en voiture, mais a fini par écraser sa voiture dans une maison à l’angle sud-est des rues Elm et Shabbona. La police a publié des photos d’un véhicule lié à la fusillade, mais cherche toujours des informations. Aucune arrestation n’a été effectuée.

La police de Streator a enquêté sur la fusillade d’un homme le 14 avril dans une résidence du bloc 600 de la rue East Kent.