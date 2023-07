Une fusillade de masse fait 6 morts en Afrique du Sud, la police lance une chasse à l’homme pour les suspects

Une fusillade en Afrique du Sud a fait six morts et quatre blessés lorsque trois hommes sont entrés dans la cour d’une maison et ont ouvert le feu, a annoncé la police mercredi.

La fusillade s’est produite mardi soir dans le canton de Kwanobuhle près de la ville de Kariega dans la province du Cap oriental. Les suspects n’ont pas été arrêtés et une perquisition était en cours, a indiqué la police.

L’Afrique du Sud a l’un des taux d’homicides les plus élevés au monde et au moins 2 629 personnes ont été tuées avec une arme à feu au cours des trois premiers mois de cette année, selon les statistiques officielles sur la criminalité. C’est un rythme de 30 personnes par jour.

La police a déclaré que cinq hommes et une femme avaient été tués dans la fusillade de mardi et qu’une femme figurait parmi les blessés.

« Il est allégué que … trois hommes inconnus sont entrés dans la cour et ont ouvert le feu sur des personnes qui se trouvaient dans la propriété ou à proximité de la maison », a déclaré le porte-parole de la police, le colonel Priscilla Naidu. « Deux femmes ont été abattues à la porte. Une femme a succombé à ses blessures tandis que l’autre a été blessée par balle. »

La police a déclaré que le motif de la fusillade n’était pas clair.

Il y a eu une série de fusillades de masse en Afrique du Sud récemment, dont au moins trois cette année avant mardi.

Huit personnes ont été tuées par balle lors d’une fête d’anniversaire dans la même province du Cap oriental en janvier. Un enfant faisait partie des 10 membres d’une même famille tués dans une maison en avril. Huit personnes sont mortes lorsque des hommes armés ont fait irruption dans une auberge pour hommes et ont tiré sur les occupants le mois dernier.

L’année dernière, 16 personnes ont été tuées dans le canton de Soweto à Johannesburg après que de nombreux hommes armés aient tiré sur des personnes dans un bar.