Une fusillade de masse au Club Q de Colorado Springs fait 5 morts et 18 blessés

Samedi soir, un tireur de masse a ciblé une discothèque LGBTQ + de Colorado Springs, Club Qtuant cinq personnes et en blessant 18.

PA rapporte que le tireur a ouvert le feu avec un “long fusil” dès qu’il est entré dans le club.

L’une des victimes a raconté avoir entendu l’attaque se dérouler après avoir couru pour sauver sa vie et s’être cachée dans une cabine d’essayage. Un homme du nom de Joshua a déclaré que l’attaque avait volé la vie de victimes innocentes et le seul sentiment de sécurité que la communauté LGBTQ avait à Colorado Springs.

“Cela signifie tellement parce que c’est notre seul espace sûr ici à The Springs. Pour que ça explose, qu’est-ce qu’on va faire maintenant ? Où allons-nous aller ? dit Joshua, submergé par le choc et la perte. «Oui, nous pouvons reconstruire et nous unir. Qu’en est-il de ces personnes qui ont perdu la vie sans raison ? Les 18 autres qui ont été blessés. J’aurais pu être l’un d’entre eux. Comment allons-nous nous sentir en sécurité dans notre ville ? C’était le seul espace LGBTQ + dans toute la ville de Colorado Springs », a-t-il poursuivi. “Et maintenant, il est brisé.”

Le tireur présumé est en garde à vue

Police de Colorado Springs Lieutenant Pamela Castro a déclaré que les premiers intervenants sont arrivés quelques minutes après les premiers rapports d’une fusillade à 23 h 57. Le tireur présumé est en garde à vue et reçoit des soins médicaux après que de braves clients l’ont maîtrisé.

«Ils ont localisé un individu que nous pensons être le suspect à l’intérieur. À ce stade, le suspect est soigné, mais il est en garde à vue », a déclaré Castro lors d’une conférence de presse tôt le matin.

La police a identifié le suspect comme étant âgé de 22 ans Anderson Lee Aldrich. En 2021, une femme a dénoncé son fils du même nom et du même âge pour l’avoir menacée avec “une bombe artisanale, plusieurs armes et munitions”.

Comme de nombreux autres massacres, le Club Q aurait pu être évité si le système judiciaire avait pris au sérieux la violence domestique et sexiste. Selon un étude 2021, les deux tiers des fusillades de masse sont liées à la violence domestique. Un homme qui menacerait de tirer sur sa mère n’aurait pas dû avoir accès à des armes à feu en premier lieu.

Le FBI a confirmé qu’il était sur les lieux pour aider le PD de Colorado Springs dans l’enquête. Le ministère de la Justice a confirmé que le procureur général Merrick Guirlande a déjà été informé de la fusillade.

Une « attaque haineuse » contre la communauté LGBTQ+

Les responsables de la police n’ont pas encore pu confirmer de motif, mais le club l’a qualifié d ‘”attaque haineuse” dans un message publié sur les réseaux sociaux.

“Le Club Q est dévasté par l’attaque insensée contre notre communauté. Nos prières et nos pensées vont à toutes les victimes ainsi qu’à leurs familles et amis. Nous remercions les réactions rapides des clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque haineuse », indique le communiqué.

Procureur de district du comté d’El Paso Michel Allen Les enquêteurs sont toujours en train de déterminer si l’attaque est qualifiée de crime de haine. L’opinion publique est parvenue à cette conclusion à la suite d’une montée des discours homophobes et transphobes violents. Les résidents locaux décrivent le Club Q comme un petit club gay qui présentait un “Diva Drag Show” le samedi.

Le club prévoyait d’organiser une vitrine “All Ages Musical Drag Brunch” et “Let’s Do Drag” pour célébrer Journée du souvenir transgenre le dimanche. La journée destinée à honorer les vies perdues à cause de la violence anti-transgenre est désormais porteuse de nouveaux traumatismes et chagrins. Le site Web du Club Q a déclaré qu’il resterait fermé jusqu’à nouvel ordre. Cette année, 59% des victimes connues étaient noires.

Cette tragédie évoque des crimes de haine passés comme la fusillade de masse dans la discothèque Pulse à Orlando en 2016. La haine normalisée, comme un pasteur de l’Idaho appelant le gouvernement à exécuter des homosexuels et des transgenres, ne fait qu’enhardir ces terroristes nationaux.