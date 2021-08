Une fusillade de masse a fait 10 blessés dans une « attaque ciblée éhontée » à New York, qui a vu les auteurs fuir à vélomoteur.

Deux hommes se sont approchés d’une foule devant un salon de coiffure dans le Queens et ont ouvert le feu, envoyant huit hommes et deux femmes à l’hôpital, a annoncé dimanche la police.

Une fusillade de masse à New York a fait 10 personnes abattues lors d’une attaque « ciblée effrontée » Crédit: Échec au crime NYPD

Deux hommes se sont approchés d’une foule devant un salon de coiffure dans le Queens et ont ouvert le feu Crédit: Échec au crime NYPD

Des images choquantes de la scène montrent que les deux hommes – portant des masques et des sweat-shirts à capuche – brandissent leurs armes et tirent à plusieurs reprises.

Ils sont suivis de près par deux autres suspects à vélomoteur qui roulent le long du trottoir avant d’éloigner les hommes armés des lieux.

Le tournage a eu lieu samedi peu avant 23 heures.

Les victimes, âgées de 19 à 72 ans, ont toutes été hospitalisées pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger, selon la police.

Le chef des détectives du NYPD, James Essig, a déclaré que la victime la plus grièvement blessée avait été blessée par balle à l’estomac.

CIBLES DE GANG

Selon la police, les deux hommes armés sont arrivés sur les lieux à pied, mais sont repartis en sautant sur le dos de deux cyclomoteurs conduits par deux autres hommes.

Tous les quatre portaient des sweat-shirts à capuche, a indiqué la police.

Trois d’entre eux étaient des membres connus des Trinitarios, un gang de rue dominicain, et étaient les cibles visées, a déclaré Essig.

Les sept autres blessés étaient considérés comme des passants.

Une fête était en cours dans un restaurant à quelques portes du salon de coiffure au moment de la fusillade, a ajouté Essing.

« IL FAUT ARRÊTER »

« C’était une attaque effrontée et coordonnée, faute d’un meilleur mot », a déclaré Essig.

Il a ajouté: « Deux gars tendent simplement les bras, marchent dans une rue très fréquentée à 22h30, où il y a des fêtes, des restaurants, des rues bondées.

« Après avoir tiré au moins 37 coups – que nous connaissons – ils montent calmement à l’arrière des scooters et décollent. Donc très effrontés, c’est le moins qu’on puisse dire.

« Il n’y a qu’un thème commun, je veux sortir, c’est un thème récurrent qui ne cesse de se produire, et il doit s’arrêter dans toute la ville.

« Ce sont des membres de gangs. Ce sont des armes à feu, plusieurs armes à feu sur les lieux, des scooters utilisés, des masques.

« Et enfin, des cibles involontaires sont touchées. C’est inacceptable dans nos rues à New York, et cela doit cesser. »

TIR DES SPECTATEURS

Personne n’était en garde à vue dimanche.

La violence armée augmente à travers les États-Unis à un rythme dévastateur, avec près d’un millier de fusillades enregistrées et 430 auraient été tuées en une semaine.

Les fusillades ont eu lieu entre le 17 et le 23 juillet et illustrent la flambée choquante de violence armée à laquelle le pays est actuellement confronté.

Plus de 20 millions d’armes ont été vendues aux États-Unis l’année dernière.

Jusqu’à présent en 2021, il y a eu 24 000 décès par arme à feu enregistrés.

Le nombre de décès par arme à feu cette année devrait dépasser les 43 000 de l’année dernière, soit le nombre le plus élevé enregistré depuis au moins deux décennies.

