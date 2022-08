Une fusillade de masse à l’extérieur du bar de Cincinnati fait neuf blessés alors qu’un homme armé qui a tiré 30 coups de feu s’enfuit

Une fusillade de masse a fait neuf blessés après qu’un homme armé a tiré 30 coups de feu devant un bar de Cincinnati, puis s’est enfui, selon la police.

Vers 1 h 45 dimanche, le tireur a ouvert le feu devant le bar de M. Pitiful dans le quartier Over-the-Rhine à Cincinnati, Ohio.

La police répond à une fusillade de masse devant un bar de Cincinnati tôt dimanche matin Crédit : Fox 19

Une trentaine de coups de feu ont été tirés dans une foule nombreuse, selon un témoin Crédit : Fox 19

«J’ai vu des gens courir et c’était juste de la mêlée. Le chaos. En fait, j’ai vu les flics courir dans la rue pour essayer de trouver le gars qu’ils cherchaient », a déclaré un témoin à FOX19.

La propriétaire d’un bar local, Lindsey Swadner, a déclaré à WLWT qu’elle pouvait entendre environ 30 coups de feu à proximité.

Elle a d’abord entendu environ 10 coups de feu, puis quelques secondes plus tard, elle en a entendu environ 20 autres.

“Vous aviez d’abord où ça allait” bang, bang, bang, bang “, nous commençons tous à regarder autour de nous en disant:” C’était fini? “”, A déclaré Swadner.

“Et puis vous avez entendu” bang, bang, bang, bang “et tout le monde a commencé à courir partout où vous pouviez aller”, a-t-elle déclaré.

Les gens ont commencé à courir et à trouver la sécurité dans son bar, At The Hub, y compris une fête de mariage, a déclaré Swadner.

“Et alors nous avons commencé à attirer les gens à l’intérieur. Je me suis assuré que tout le monde était à l’intérieur.

“J’ai marché dans la rue pour voir ce qui s’était passé et il y avait, bien sûr, plus de victimes par balles, je ne sais pas combien”, a déclaré Swadner.

Swadner a commencé à voir l’effusion de sang se dérouler parmi les victimes.

“J’ai vu deux hommes allongés sur le sol, se tenant la jambe, donc, touchés aux jambes”, a-t-elle déclaré.

“Il y avait un autre homme qui était assis sur une chaise et il semblait incapable de bouger”, a déclaré Swadner.

Elle a dit que “l’homme dans la chaise a dû être soulevé de la chaise sans se rendre compte qu’il avait été abattu.

Swadner a poursuivi: “Il y avait un autre homme au sol, je suis presque sûr qu’ils lui faisaient des compressions thoraciques ou que quelqu’un était au-dessus de lui.

Au milieu du chaos, la police a tenté de disperser la grande foule :

“Car 50, nous allons faire une autre grenade explosive. Etre prêt. Voiture 50, je copie. Un autre flash bang a éclaté, essayant de repousser la foule », ont déclaré des officiers à la radio.

Un officier a pu tirer un coup de feu sur le suspect, mais le tireur a réussi à s’enfuir.

On ne sait pas si le tireur a été blessé par la balle.

Les victimes ont été emmenées au centre médical de l’Université de Cincinnati, mais aucune d’entre elles n’est dans un état critique, selon la police.