Une autre tragédie américaine s’est déroulée hier soir dans la ville calme et sans méfiance de Lewiston, dans le Maine. Selon CNNpeu avant 19 heures le 25 octobre 2023, un homme armé de 40 ans nommé Robert Card est entré dans un bowling local appelé Just In Time Recreation et a ouvert le feu sur les enfants et les familles qui jouaient à des jeux.

Quelques instants plus tard, Card est entré dans le restaurant Schemengees Bar & Grille et a continué sa fusillade de masse. En fin de compte, au moins 16 personnes ont été tuées et 13 ont été blessées. Un conseiller local de Lewiston affirme que le nombre de morts pourrait atteindre 22 personnes.

À l’heure actuelle, Card est toujours en liberté et les autorités mènent une chasse à l’homme massive pour le traduire en justice. D’ici là, la ville a reçu l’ordre de se confiner sur place, toutes les écoles publiques et les commerces locaux, y compris les épiceries, étant fermés.

Les premiers rapports sur les informations par câble indiquaient que Card était un réserviste de l’armée et un instructeur d’armes à feu. Selon CBSActualités, cette affirmation a été modifiée car un bulletin mis à jour de la page Facebook du service de police de Lewiston indique que rien n’indique que Card est ou était un instructeur. Cependant, c’est un fait vérifié que Card souffre de problèmes de santé mentale qui incluent l’audition de voix. Il avait auparavant menacé de tirer sur un homme à la base de la Garde nationale à Saco, dans le Maine, et avait été interné dans un établissement psychiatrique au début de l’été pour deux semaines.

Hier soir, c’était aussi la soirée d’ouverture de la NBA, mais l’entraîneur des Sacramento Kings, Mike Brown, n’avait aucun intérêt à parler de basket-ball dans son interview d’après-match.

Là encore, Robert Card est toujours en liberté et les autorités locales ont désespérément besoin de l’aide publique. Ils demandent à toute personne se trouvant dans la région ayant des informations ou des conseils de les contacter.

Si vous vous trouvez à proximité de Lewiston ou de ses environs, soyez prudent et restez vigilant.