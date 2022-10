Une fusillade de masse à Belgorod révèle la mobilisation forcée des migrants par la Russie

Commentez cette histoire Commentaire

Ehson Aminzoda semblait suivre le chemin de nombreux immigrants d’Asie centrale en Russie – travaillant initialement comme maçon après son arrivée à Moscou plus tôt cette année, puis dans un restaurant local, économisant ses modestes gains dans l’espoir de retourner dans son Tadjikistan natal pour se marier. Le 10 octobre, il est parti rencontrer des amis, et a été vu quittant la station de métro Lyublino dans le sud-est de Moscou. Puis, il a disparu.

Cinq jours plus tard, selon les autorités russes, Aminzoda, 24 ans, se trouvait à Belgorod, à seulement 24 miles de la frontière ukrainienne, où lui et un autre homme, Mehrob Rakhmonov, 23 ans, auraient ouvert le feu sur une base d’entraînement militaire, tuant 11 personnes et en blessant 15 autres.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que la fusillade avait eu lieu lors d’une séance d’entraînement pour un groupe de volontaires “qui souhaitaient participer à l’opération militaire en Ukraine”. Les autorités russes ont rapidement qualifié l’incident d’attaque terroriste, soulignant délibérément la nationalité des présumés tireurs, qui étaient tadjiks.

Officiellement, peu de choses ont été divulguées sur la fusillade, qui a été éclipsée par la mort et la destruction continues de la guerre de la Russie en Ukraine.

Mais les militants des droits et les proches des présumés tireurs pensent qu’ils ont été enrôlés de force. Ils ont déclaré que la simple présence des deux hommes tadjiks à la base de Belgorod indique des abus généralisés contre les travailleurs migrants en Russie et des tensions ethniques qui couvent depuis longtemps, qui se sont aggravées à la suite de la mobilisation militaire chaotique et très critiquée du président russe Vladimir Poutine. .

Alors que de nombreux hommes en âge de combattre ont fui la Russie pour éviter d’être envoyés combattre en Ukraine – créant une nouvelle migration inversée de Russes vers les pays d’Asie centrale, y compris le Tadjikistan – certains migrants en Russie ont été entraînés dans les rangs de l’armée russe malgré leur aucune obligation de servir.

Certains semblent s’être portés volontaires pour combattre, potentiellement incités à s’enrôler par une nouvelle loi offrant une “voie rapide” à la citoyenneté russe pour les étrangers qui signent un contrat militaire d’un an.

Dans d’autres cas, disent les défenseurs, des hommes cherchant de l’aide auprès du Service fédéral des migrations de la Russie ont été amenés à signer des papiers militaires, tandis que d’autres migrants ont été pris dans la campagne de mobilisation bâclée et ont illégalement émis des projets d’ordres bien qu’ils ne soient pas citoyens russes.

On ne sait pas comment Aminzoda s’est retrouvé à Belgorod, qui est un terrain de rassemblement majeur pour la guerre en Ukraine. Des proches ont dit qu’ils n’en avaient aucune idée.

“Comment il s’est retrouvé à Belgorod, nous ne le savons pas”, a déclaré Firuz Aminzoda, un frère du tireur présumé, à Radio Ozodi, le service tadjik de RFE/RL. « Mon frère n’était pas un terroriste et il n’avait pas de telles pensées. Il [was] un immigrant ordinaire qui voulait travailler et construire sa vie. Il a souligné qu’Ehson Aminzoda n’était pas un citoyen russe et n’était donc pas éligible à la mobilisation.

Les tireurs présumés de Belgorod ont disparu à peu près au même moment où les autorités de Moscou ont commencé à faire des descentes dans des bureaux et des auberges, et à attraper des hommes dans les rues dans ce qui semblait être une poussée folle pour atteindre les cibles de la mobilisation. (Vendredi, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, l’a déclaré terminé).

Peu de temps avant que Poutine ne publie son décret de mobilisation le 21 septembre, l’armée russe a ouvert un bureau de recrutement dans le principal centre de services aux migrants de Moscou. Depuis l’ouverture de ce centre, les avocats et les militants disent avoir été inondés d’appels à l’aide de migrants qui disent avoir été détenus, contraints ou trompés pour s’enrôler dans l’armée.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ukrainiens semblent également montrer des prisonniers de guerre russes qui prétendent être des travailleurs d’Asie centrale et ont été envoyés au combat parce qu’ils n’avaient pas leurs papiers en règle.

Valentina Chupik, directrice de Tong Jahoni, une organisation à but non lucratif qui aide les migrants d’Asie centrale en Russie, a déclaré avoir reçu au moins 70 demandes d’aide de migrants, certains disant qu’ils avaient été battus et torturés.

Selon Chupik, qui est basé à Erevan, en Arménie, après avoir été expulsé de Russie, un homme du Kazakhstan a été embarqué dans une camionnette, où la police l’a battu, lui a électrocuté les organes génitaux et l’a forcé à signer un projet d’ordonnance.

Le Washington Post n’a pas pu vérifier de manière indépendante le compte de Chupik. La victime présumée a fui vers le Kazakhstan et n’a pas pu être jointe.

Mais d’autres migrants d’Asie centrale vivant en Russie ont déclaré lors d’entretiens qu’ils avaient été détenus par la police et contraints de s’enrôler. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat en raison des risques de sécurité.

Un livreur de nourriture de 35 ans originaire d’Ouzbékistan qui vit en Russie depuis 15 ans, a déclaré que lorsqu’il s’est rendu au centre pour migrants, les responsables ont marqué son passeport, lui a pris ses empreintes digitales et a annoncé sans explication qu’il venait de signer un contrat de service.

L’homme a dit qu’il avait refusé et avait quitté le centre. Il a ensuite été appréhendé par la police qui a tenté de l’intimider pour qu’il signe les documents. Il a été libéré et tente maintenant de quitter la Russie.

“Quand j’ai entendu pour la première fois les mots de ‘mobilisation’, je n’ai rien ressenti, parce que ma situation est bien pire que n’importe quelle campagne de mobilisation en Russie”, a déclaré l’homme. “Ici, l’attitude envers les migrants est très dure.”

Il a ajouté: “Je ne me battrais jamais sur une terre étrangère et pour le bien des étrangers.”

Un deuxième homme, un citoyen russo-tadjik de 36 ans qui travaille comme électricien et donne des conseils juridiques à d’autres migrants à Moscou, a déclaré avoir été arrêté lors d’une descente de police sur le chantier de construction où il travaille, en raison de son apparence ethnique caucasienne. L’homme a déclaré qu’il avait été amené dans un fourgon de police où des policiers l’ont menacé de le battre et l’ont forcé à signer la convocation.

“Je ne vais pas servir, je suis contre”, a-t-il dit, ajoutant qu’il essayait de quitter la Russie le plus tôt possible. “Pourquoi prendre la terre de quelqu’un d’autre pour vous-même en premier lieu?”

“Mais s’ils me rattrapent à nouveau, je devrai servir”, a-t-il déclaré. “C’est soit ça, soit des années de prison.”

Les avocats ont dit que les autorités russes utilisent plusieurs méthodes pour faire pression sur les travailleurs migrants pour qu’ils s’enrôlent, notamment en falsifiant des poursuites pénales à leur encontre, en promettant de l’argent et en menaçant d’expulsion.

Karimjon Yorov, avocat basé à Moscou et militant des droits de l’homme qui aide les migrants tadjiks, a déclaré que certains migrants s’étaient inscrits volontairement, attirés par la promesse d’argent ou de citoyenneté, mais que d’autres avaient vu leur permis de séjour annulé s’ils refusaient de s’enrôler.

Chupik a qualifié les méthodes brutales de « groupe de crimes réunis en un seul ».

“Premièrement, c’est le mercenariat, qui est interdit par la loi russe”, a déclaré Chupik. “Deuxièmement, quand une personne est forcée de faire son service militaire, c’est déjà, bien sûr, un crime, et c’est de la coercition pour commettre le crime de mercenariat. Troisièmement, des crimes violents auraient été commis, notamment des abus d’autorité et des actes de torture.

Chupik a déclaré que forcer les migrants à se battre dans une guerre n’était que le dernier exemple de cruauté et d’injustice auxquels ils sont confrontés en Russie, où ils sont toujours dans une “position extrême d’oppression”.

“Naturellement, dans une guerre, ils sont les premières victimes, car ils sont sans défense”, a déclaré Chupik. « Qui sortira pour eux lors d’un rassemblement ? Qui les défendra ? A qui peuvent-ils se plaindre pour que leur voix soit entendue ?

Les analystes militaires affirment qu’un nombre disproportionné de combattants russes dans la guerre en Ukraine sont des minorités ethniques de régions situées en dehors des principales villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, notamment la Bouriatie en Sibérie et la Tchétchénie et le Daghestan dans le Caucase du Nord. Ces régions ont subi de lourdes pertes.

Poutine avait longtemps résisté à déclarer une mobilisation en partie pour éviter que la guerre ne soit ressentie par les Russes de la classe moyenne de Moscou et de Saint-Pétersbourg qui sont plus susceptibles critiquer et résister. Cependant, à la suite du décret de septembre, des manifestations ont éclaté au Daghestan et en Yakoutie, et les gouverneurs de plusieurs régions ont reconnu que de nombreux hommes avaient été mobilisés par erreur.

Un récent rapport de l’Institute of the Study of War, un groupe de recherche basé aux États-Unis, a révélé que la fusillade à Belgorod était probablement une conséquence de la « dépendance continue » du Kremlin vis-à-vis des communautés ethniques minoritaires pour supporter le fardeau de la mobilisation.

“Les minorités ethniques qui ont été ciblées et contraintes de mener une guerre définie par les objectifs impériaux russes et façonnées par le nationalisme orthodoxe russe continueront probablement à se sentir aliénées, ce qui créera des boucles de rétroaction de mécontentement conduisant à une résistance suivie de répressions contre les enclaves minoritaires”, a déclaré le rapport indiqué. “La fusillade de Belgorod est probablement une manifestation de telles ramifications domestiques.”

Les détails sur le tournage restent rares. Les médias russes et les chaînes Telegram axées sur la guerre ont rapporté qu’il pourrait avoir été déclenché par une dispute entre des combattants volontaires qui s’entraînaient dans un champ de tir et un officier supérieur qui a fait des remarques désobligeantes à propos d’Allah.