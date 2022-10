Une fusillade dans une école fait plusieurs victimes — RT World News

La police de Saint-Louis a répondu à l’école en quelques minutes et a neutralisé le suspect

Un étudiant adolescent et un enseignant adulte ont été tués après qu’un homme armé a ouvert le feu sur un lycée de St. Louis, Missouri, provoquant une brève fusillade avec la police avant que l’agresseur ne soit abattu. Sept autres personnes ont été blessées lors de la fusillade.

L’agresseur, identifié depuis comme étant Orlando Harris, 19 ans, est entré au Central Visual and Performing Arts High School juste après 9 heures du matin lundi matin armé d’un fusil, selon la police métropolitaine de St. Louis. Un appel pour un tireur actif est venu quelques instants plus tard, lorsque Harris a commencé à tirer, envoyant des étudiants paniqués fuir le bâtiment.

Les responsables locaux ont déclaré que les officiers “rapidement” a répondu et a arrêté l’attaque, avec une chronologie de la police montrant que les agents sont arrivés vers 9h15, ont engagé le suspect dans une fusillade à 9h23 et l’ont abattu deux minutes plus tard. À 9 h 52, le bâtiment avait été entièrement vidé.















Les portes de l’école sont généralement verrouillées, ont déclaré des responsables, ne permettant pas de savoir comment le tireur a pu y accéder.

Une jeune fille de 16 ans a été déclarée morte sur les lieux, tandis qu’une femme de 61 ans – identifiée plus tard comme l’enseignant Jean Kirk Kuczka – a été transportée à l’hôpital pour y être soignée mais a succombé à ses blessures. Sept autres victimes âgées de 15 à 16 ans ont également été blessées dans l’incident, dont quatre qui ont été abattues et d’autres qui ont subi des fractures ou des blessures plus légères.

Harris est diplômé de la Central Visual and Performing Arts High School l’année dernière, mais la police n’a pas encore identifié le motif de l’attaque.

Des agents fédéraux auraient aidé l’enquête policière, avec des membres du FBI et de l’ATF vus autour d’une maison du sud de Saint-Louis pour “heures” plus tard lundi après-midi, selon une filiale locale de CBS. Agents supprimés « sacs de preuves » et un ordinateur de la résidence, bien que les responsables aient fourni peu de détails sur l’enquête.