Une fusillade dans une école de Géorgie suscite un débat sur les lois relatives au stockage sécurisé des armes à feu

Il y a quelques semaines à peine, un groupe spécial de sénateurs de l’État de Géorgie s’est réuni pour étudier des lois potentielles visant à garder les armes à feu sous clé en toute sécurité et hors de portée des enfants.

Un jour après un jeune de 14 ans a été accusé dans une fusillade mortelle dans son lycée de Géorgiece même panel s’est réuni à nouveau jeudi pour discuter des politiques de stockage sécuritaire des armes à feu. Les législateurs discutent toujours de la question car, comme de nombreuses législatures d’État à travers les États-Unis, ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord ces dernières années sur la question de savoir si de nouvelles mesures de sécurité des armes à feu apporteraient une solution aux fusillades de masse trop fréquentes dans les écoles et les lieux publics.

La fusillade dans une école de Géorgie a marqué le 30e anniversaire de la fusillade. massacre de masse aux États-Unis jusqu’à présent cette année, selon un base de données Cet article a été publié par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec l’université Northeastern. Au moins 127 personnes ont perdu la vie dans ces meurtres.

En vertu de la loi fédérale, aucune personne de moins de 18 ans ne peut légalement acheter un fusil ou une autre arme longue auprès d’un revendeur d’armes à feu agréé. Pourtant, les autorités affirment que Colt Gray a utilisé un fusil d’assaut semi-automatique pour tuer deux étudiants et deux professeurs au lycée Apalachee, près de Winder, à la sortie d’Atlanta. Neuf autres personnes ont été blessées.

Son père, Colin Gray, a été inculpé jeudi pour meurtre au deuxième degré et homicide involontaire en lien avec les actes de son fils et pour « lui avoir permis de posséder une arme », a déclaré le directeur du Georgia Bureau of Investigation, Chris Hosey.

Pendant ce temps, les législateurs se demandent quoi faire.

« Pendant que nous sommes assis ici et pleurons les familles et les enfants, que faisons-nous à ce sujet ? », a demandé de manière rhétorique le sénateur David Lucas, membre démocrate du comité d’étude. « Est-ce que nous discutons ? Ou faisons-nous quelque chose pour essayer de nous assurer que la législation soit adoptée afin de nous apporter une sorte de soulagement en matière d’armes à feu ? »

Le sénateur républicain Frank Ginn, membre du panel dont le district comprend l’Apalachee High School, a déclaré qu’il était d’accord avec le fait que « nous devons prendre des mesures sur certaines choses ». Mais Ginn a déclaré que l’accent devrait être mis sur la santé mentale.

« Les armes à feu ne sont pas l’ennemi », a déclaré Ginn. « L’ennemi, ce sont les personnes mentalement dérangées. »

Un rapport récent L’initiative RAND Gun Policy in America a trouvé des preuves à l’appui selon lesquelles les lois sur le stockage sécurisé des armes à feu réduisent les blessures et les décès par arme à feu chez les jeunes.

Au total, 26 États, dont la Californie et New York, dirigés par les démocrates, et la Floride et le Texas, dirigés par les républicains, ont des lois obligeant les propriétaires d’armes à feu à mettre leurs armes sous clé ou les pénalisant si un enfant accède à une arme non sécurisée, selon Everytown for Gun Safety, un groupe national de défense qui lutte contre la violence armée. La Géorgie n’en fait pas partie.

Mais les législateurs géorgiens ont examiné diverses propositions de stockage d’armes à feu.

En février, le Sénat de Géorgie a adopté une loi visant à promouvoir le stockage sécurisé des armes à feu en exemptant les coffres-forts et autres dispositifs de sécurité des armes à feu de la taxe de vente de l’État. Quelques semaines plus tard, la Chambre a adopté une loi visant à créer un crédit d’impôt sur le revenu de l’État pouvant aller jusqu’à 300 $ pour l’achat de coffres-forts, de verrous de détente, d’autres dispositifs de sécurité des armes à feu ou pour les frais de cours de formation sur le maniement sécuritaire des armes à feu.

Mais aucune des deux chambres n’a approuvé l’approche de l’autre.

Le représentant républicain de l’État Mark Newton, l’un des principaux promoteurs du crédit d’impôt sur le revenu proposé, a déclaré jeudi qu’il espérait que les sénateurs examineraient de près le plan au cours de la session législative de 2025.

Le Comité sénatorial d’étude sur le stockage sécuritaire des armes à feu examine des propositions pour l’année prochaine.

Les projets de loi concurrents de cette année « ont tous deux bénéficié d’un soutien solide et ont démontré la volonté d’encourager la sécurité des armes à feu », a déclaré jeudi la sénatrice républicaine Kay Kirkpatrick, parrain de la version sénatoriale. « Je suis certaine que nous poursuivrons la discussion lors de la prochaine session. »

Pendant ce temps, les démocrates n’ont pas eu beaucoup de succès sur la législation qui aurait créé un délit pour le fait de ne pas avoir sécurisé les armes à feu auxquelles ont accès les enfants.

Cependant, dans un cas test qui est contesté devant les tribunaux, la ville de Savannah, dirigée par les démocrates, a promulgué une ordonnance qui impose des amendes et éventuellement des peines de prison aux personnes qui laissent des armes à l’intérieur de voitures non verrouillées.

Les législateurs de l’État et le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, ont approuvé plusieurs séries de subventions pour la sécurité scolaire au cours des dernières années, totalisant 184 millions de dollars.

Le budget de l’État, qui a débuté le 1er juillet, comprend plus de 100 millions de dollars de financement permanent, soit suffisamment pour fournir 47 000 dollars par an à chaque école publique afin de répondre aux besoins de sécurité. Les écoles peuvent utiliser cet argent pour tout objectif de sécurité qu’elles jugent le plus urgent, bien que Kemp ait déclaré précédemment qu’il souhaitait que ce montant contribue à financer un agent de sécurité pour chaque école.

Kemp a qualifié la fusillade de « notre pire cauchemar ». Mais il a refusé d’expliquer ce que le gouvernement de l’État aurait pu faire différemment.

« Écoutez, nous avons fait énormément de choses pour la sécurité des écoles », a déclaré Kemp aux journalistes devant le lycée d’Apalachee mercredi soir.

L’école secondaire Apalachee a récemment équipé ses enseignants et son personnel de boutons d’alerte de panique portables dans le cadre de ses mesures de sécurité. Un employé de l’école a utilisé l’alerte lors de la fusillade de mercredi, appelant automatiquement les autorités sur les lieux. La société de sécurité scolaire Centegix a déclaré que son système CrisisAlert est utilisé sur environ 12 000 sites à travers le pays, principalement dans les écoles primaires et secondaires.

Après de nombreuses fusillades très médiatiséesla sécurité scolaire est devenue une industrie de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis, avec les entreprises font pression sur les décideurs politiques d’inscrire leurs solutions d’entreprise particulières dans la loi de l’État.

Les législatures de certains États, dont l’Iowa, le Nebraska et le Tennessee, ont adopté cette année des lois élargissant la possibilité de présence de personnel armé dans les écoles. Les districts scolaires de Géorgie autorisent depuis des années les employés à porter des armes, mais très peu des 180 districts de l’État ont adopté de telles mesures.

Le lieutenant-gouverneur de Géorgie, Burt Jones, un républicain, s’est rendu l’année dernière dans une école primaire de Winder pour présenter un plan pour payer Jusqu’à 10 000 dollars par an pour les enseignants titulaires d’un certificat de formation au maniement des armes à feu et qui portent des armes à feu dans les écoles. Mais la proposition n’a abouti à rien au sein de l’Assemblée législative.

L’adolescent accusé de la fusillade en Géorgie avait déjà été interrogé par un enquêteur du shérif à la suite d’une information du FBI selon laquelle le garçon, alors âgé de 13 ans, « avait peut-être menacé de tirer sur un collège ». La menace a été proférée sur Discord, un réseau social populaire auprès des amateurs de jeux vidéo, selon un rapport du shérif du comté de Jackson obtenu par l’AP. Le garçon a nié avoir proféré la menace et un enquêteur a écrit qu’aucune arrestation n’avait été effectuée en raison d’« informations incohérentes » sur le compte Discord.

Dans certains États, les craintes concernant le risque qu’une personne puisse causer des dommages avec une arme à feu peuvent motiver les autorités à retirer temporairement les armes à feu d’un domicile. Vingt-et-un États disposent de lois de protection contre les risques extrêmes, parfois appelées lois d’alerte. La Géorgie n’en fait pas partie.

La résistance à de telles lois s’est accrue dans les législatures dirigées par les républicains. Après une fusillade dans une école primaire chrétienne À Nashville, le gouverneur républicain du Tennessee, Bill Lee, a fait pression pour une mesure à l’échelle de l’État qui permettrait une certaine version des ordonnances de protection contre les risques extrêmes. Mais le GOP dirigé par La législature a refusé d’adopter il.

Une analyse AP Nous avons constaté que de nombreux États américains n’appliquent pratiquement pas leurs lois sur le drapeau rouge, une tendance imputée à un manque de connaissance des lois et à la résistance de certaines autorités à les appliquer.

___

Le journaliste de l’Associated Press, Jeff Amy, a contribué à cet article depuis Atlanta.