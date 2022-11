Une fusillade dans une discothèque LGBTQ2S+ du Colorado fait 5 morts

COLORADO SPRINGS, Colorado –

Un homme armé de 22 ans a ouvert le feu dans une boîte de nuit LGBTQ2S + à Colorado Springs, tuant cinq personnes et en blessant 18 avant d’être maîtrisé par des clients “héroïques” et arrêté par la police qui est arrivée sur les lieux en cinq minutes environ, a annoncé la police dimanche.

Deux armes à feu, dont un “long fusil”, ont été retrouvées sur les lieux du Club Q, a déclaré le chef du département de police de Colorado Springs, Adrian Vasquez.

“Au moins deux personnes héroïques” ont affronté le tireur et arrêté le tir, a déclaré le chef, ajoutant : “Nous leur devons une grande dette de remerciement”.

Les autorités ont reçu le rapport d’une fusillade au Club Q à 23h57 samedi, a déclaré le lieutenant Pamela Castro du département de police de Colorado Springs.

La violence est le sixième massacre ce mois-ci et survient un an lorsque la nation a été secouée par la mort de 21 personnes dans une fusillade dans une école à Uvalde, au Texas.

Castro a déclaré que le suspect avait été blessé mais ne savait pas comment et que le FBI était sur les lieux.

Le procureur général Merrick Garland a été informé de la fusillade, a déclaré le porte-parole du ministère de la Justice, Anthony Coley. Le FBI a déclaré qu’il fournissait une assistance à la police de Colorado Springs, mais a déclaré que le service de police dirigeait l’enquête.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, qui est devenu le premier homme ouvertement homosexuel aux États-Unis à être élu gouverneur en 2018, a déclaré que la nouvelle était “écœurante”.

“Mon cœur se brise pour la famille et les amis de ceux qui ont été perdus, blessés et traumatisés dans cette horrible fusillade. J’ai parlé avec le maire (John) Suthers et précisé que toutes les ressources de l’État sont à la disposition des forces de l’ordre locales à Colorado Springs”, a déclaré Polis. . “Le Colorado se tient aux côtés de notre communauté LGTBQ et de toutes les personnes touchées par cette tragédie alors que nous pleurons.”

Bien que le motif de la fusillade ne soit pas encore clair, ni l’identité de genre des victimes, l’incident est survenu alors que la rhétorique anti-LGBTQ2S+ s’est intensifiée par les extrémistes. Dans un communiqué, le Club Q a qualifié la fusillade d’attaque haineuse.

“Le Club Q est dévasté par l’attaque insensée contre notre communauté”, a déclaré le club sur sa page Facebook. Il a déclaré que ses prières étaient avec les victimes et les familles, ajoutant: “Nous remercions les réactions rapides des clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque de haine.”

La fusillade a eu lieu pendant la Semaine de sensibilisation aux transgenres et quelques heures avant la Journée internationale du souvenir des transgenres de dimanche, lorsque des événements dans le monde entier sont organisés pour pleurer et commémorer les personnes transgenres perdues à cause de la violence. La fusillade de Colorado Springs était sûre d’apporter une résonance particulière aux événements de dimanche.

Le Club Q est une discothèque LGBTQ2S + qui propose un “Drag Diva Drag Show” le samedi, selon son site Web.

En plus du spectacle de dragsters, la page Facebook du Club Q a déclaré que les divertissements prévus comprenaient un “spectacle punk et alternatif” précédant une soirée dansante d’anniversaire, avec un “brunch pour tous les âges” le dimanche.

Colorado Springs est une ville d’environ 480 000 habitants située à environ 112 kilomètres au sud de Denver qui abrite l’US Air Force Academy, ainsi que Focus on the Family, un important ministère chrétien évangélique.

En novembre 2015, trois personnes ont été tuées et huit blessées dans une clinique de planification familiale de la ville lorsque les autorités ont déclaré qu’un homme avait ouvert le feu parce qu’il voulait faire la « guerre » à la clinique parce qu’elle pratiquait des avortements.

La fusillade a rappelé des souvenirs du massacre de 2016 à la discothèque Pulse LGBTQ2S + à Orlando, en Floride, qui a tué 49 personnes. Et cela s’est produit dans un État qui a connu plusieurs tueries de masse notoires, notamment à Columbine High School en 1999, dans un cinéma de la banlieue de Denver en 2012 et dans un supermarché Boulder l’année dernière.

Le représentant démocrate Adam Schiff de Californie a déclaré sur Twitter qu’il était “écœuré et horrifié” par la fusillade, ajoutant : “La communauté LGBTQ+ est une fois de plus la cible de la violence la plus terrible. Et des attaques dévastatrices comme celles-ci ne deviendront plus courantes que si nous ne ripostez pas. Il faut que ça s’arrête.

Le représentant élu Eric Sorensen, qui est le premier membre du Congrès ouvertement gay de l’Illinois, a tweeté que “nous devons utiliser des voix fortes pour nous opposer à la haine. Notre pays doit rejeter la rhétorique haineuse visant notre communauté LGBTQ”.

En juin, 31 membres du groupe néonazi Patriot Front ont été arrêtés à Coeur d’Alene, dans l’Idaho, et accusés de complot en vue d’émeute lors d’un événement Pride. Les experts ont averti que les groupes extrémistes pourraient considérer la rhétorique anti-LGBTQ2S+ comme un appel à l’action.

Le mois précédent, un pasteur fondamentaliste de l’Idaho a déclaré à sa petite congrégation de Boise que les homosexuels, les lesbiennes et les transgenres devraient être exécutés par le gouvernement, ce qui s’est aligné sur des sermons similaires d’un pasteur fondamentaliste du Texas.

Il y a eu 523 massacres depuis 2006, entraînant 2 727 décès au 19 novembre, selon la base de données Associated Press/USA Today sur les massacres aux États-Unis.