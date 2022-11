Une fusillade dans une discothèque du Colorado fait 5 morts et 18 blessés

COLORADO SPRINGS, Colorado –

Un tireur a ouvert le feu samedi soir dans une boîte de nuit gay, tuant cinq personnes et en blessant 18 lors de la dernière fusillade de masse qui s’est abattue sur le pays en un an au cours duquel la rhétorique anti-gay s’est intensifiée parmi les extrémistes.

Le lieutenant Pamela Castro du département de police de Colorado Springs a déclaré que la police avait reçu un rapport faisant état d’une fusillade au Club Q à 23 h 57.

Castro a déclaré qu’un suspect avait été blessé et qu’il était soigné. Elle a dit qu’il n’était pas immédiatement clair s’il avait été abattu par des officiers. Elle a dit que le FBI était sur les lieux et aidait dans l’affaire.

Le service de police a tweeté qu’il prévoyait une conférence de presse à 8 heures du matin dans son centre des opérations.

Le Club Q est une discothèque gay et lesbienne qui propose un “Drag Diva Drag Show” le samedi, selon son site Internet.

“Le Club Q est dévasté par l’attaque insensée contre notre communauté”, a déclaré le club sur sa page Facebook. Il a déclaré que ses prières étaient avec les victimes et les familles, et “Nous remercions les réactions rapides des clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque haineuse”.

Colorado Springs est une ville d’environ 480 000 habitants située à environ 112 kilomètres au sud de Denver qui abrite l’US Air Force Academy. La ville a longtemps été un épicentre de l’évangélisme américain. Focus on the Family, un important ministère chrétien évangélique, est basé à Colorado Springs.

En novembre 2015, trois personnes ont été tuées et huit blessées dans une clinique de planification familiale de la ville lorsque les autorités ont déclaré qu’un homme avait ouvert le feu parce qu’il voulait faire la « guerre » à la clinique parce qu’elle pratiquait des avortements.

Le motif de la fusillade de samedi n’était pas immédiatement connu, mais il a rappelé le massacre de 2016 à la discothèque Pulse à Orlando, en Floride, qui a tué 49 personnes. Et cela s’est produit dans un État qui a connu plusieurs tueries de masse notoires, notamment à Columbine High School, un cinéma dans une banlieue de Denver en 2012 et un supermarché Boulder l’année dernière.

En juin, 31 membres du groupe néonazi Patriot Front ont été arrêtés à Coeur d’Alene, dans l’Idaho, et accusés de complot en vue d’émeute lors d’un événement Pride. Les experts ont averti que les groupes extrémistes pourraient considérer la rhétorique anti-gay comme un appel à l’action.

Le mois précédent, un pasteur fondamentaliste de l’Idaho a déclaré à sa petite congrégation de Boise que les homosexuels, les lesbiennes et les transgenres devraient être exécutés par le gouvernement, ce qui s’est aligné sur des sermons similaires d’un pasteur fondamentaliste du Texas.

Il y a eu 523 massacres depuis 2006, entraînant 2 727 décès au 19 novembre, selon la base de données Associated Press/USA Today sur les massacres aux États-Unis.