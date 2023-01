Une fusillade dans une banque à Saanich, en Colombie-Britannique, était prévue depuis 2019 : GRC

La police pense que deux hommes lourdement armés prévoyaient une fusillade avec la police après être entrés dans une banque à Saanich, en Colombie-Britannique, en juin et avoir exigé de l’argent.

Les deux hommes armés, les frères jumeaux de 22 ans Mathew et Isaac Auchterlonie de Duncan, en Colombie-Britannique, ont été tués dans la fusillade qui a suivi, tandis que six agents de l’équipe d’intervention d’urgence du Grand Victoria ont été blessés.

Selon la police, les frères, qui auraient eu des opinions anti-gouvernementales et anti-police très fortes, sont arrivés dans la région de Saanich vers 9 heures du matin, deux heures avant la fusillade.

Le couple a fait le tour du quartier jusqu’à environ 10 h 30, heure à laquelle ils se sont garés sur le parking de la banque.

Juste après 11 heures, les deux hommes sont entrés dans la banque en brandissant des fusils SKS de calibre 7,62 millimètres et en portant des gilets pare-balles. Ils portaient également des vêtements vert olive et de camouflage et avaient des cagoules sur le visage.

Une fois entrés dans la banque, ils ont tiré un seul coup de feu dans le plafond et ont exigé de l’argent. L’argent a été remis assez rapidement, mais les deux hommes sont restés à l’intérieur de la banque pendant 11 minutes supplémentaires avant de partir, ce qui, selon la police, soutient l’idée que le couple souhaitait une confrontation armée avec la police.

Vingt-deux personnes se trouvaient à l’intérieur de la banque à ce moment-là, y compris des clients et des employés.

L’unité intégrée des crimes majeurs de l’île de Vancouver (VIIMCU) dit qu’elle ne croit pas que les civils à l’intérieur de la banque, ou même cet emplacement spécifique de la banque, aient été ciblés et qu’ils aient été utilisés pour attirer la police vers les hommes armés.

Pourtant, la police a souligné que tout le monde à l’intérieur de la banque était en grave danger et que des soutiens psychologiques sont toujours disponibles pour les personnes impliquées.

La police de Saanich répond à l’incident à la Banque de Montréal le 28 juin 2022. (CTV News)Des milliers de cartouches supplémentaires ont été trouvées à l’intérieur du véhicule dans lequel les suspects sont arrivés, ainsi que plus de 30 explosifs improvisés.

La police dit qu’il n’est pas clair quel était le plan pour les munitions et les explosifs supplémentaires, mais qu’il semble que les hommes armés voulaient «tuer autant de policiers que possible», selon le porte-parole de la GRC, le cap. Alex Bérubé.

Le VIIMCU affirme que les actions des officiers ce jour-là ont probablement sauvé des vies. Sur les six policiers blessés, trois ont reçu des blessures mettant leur vie en danger.

Le dernier policier blessé est sorti de l’hôpital en septembre, plus de deux mois après la fusillade.

Les six agents qui ont été blessés faisaient partie de l’équipe d’intervention d’urgence du Grand Victoria, qui se trouvait dans la région pour répondre à une autre affaire.

“C’est simplement à travers les actions de ces premiers policiers en uniforme qui étaient présents et de l’équipe (GVERT) qui se trouvait à proximité – sans ces deux choses, je suis certain que des innocents auraient été blessés ou morts, “, a déclaré vendredi le surintendant de l’unité des crimes majeurs de la GRC de la Colombie-Britannique, Sanjaya Wijayakoon.

Miraculeusement, aucun passant n’a été blessé lors de la fusillade, qui a impliqué plus de 100 balles tirées par des armes de la police.

SUSPECTS NON CONNUS DE LA POLICE

Selon la GRC, aucun des frères n’avait d’antécédents criminels et n’avait eu de contacts avec la police.

Cependant, la police a déclaré avoir appris que les deux hommes étaient “isolés de la société” et qu’ils nourrissaient “un ressentiment et une colère profondément enracinés pour l’autorité”.

Le VIIMCU a effectué plusieurs perquisitions dans la résidence des suspects après la fusillade et pense maintenant que les frères “complotaient un acte d’une violence extrême depuis 2019 et étaient pleinement préparés aux conséquences”.

Les suspects étaient les frères jumeaux de 22 ans Mathew (à gauche) et Isaac Auchterlonie (à droite). (Unité intégrée des crimes majeurs de l’île de Vancouver)Les enquêteurs disent que le couple prévoyait un événement en 2023, mais que leur calendrier a été déplacé jusqu’en juin 2022 parce qu’ils quittaient leur résidence et ne pensaient pas pouvoir apporter leurs fournitures avec eux sans éveiller les soupçons.

Les perquisitions de leur résidence ont également permis de découvrir des fournitures d’explosifs, dont la police a confirmé qu’elles étaient les mêmes que celles trouvées à l’intérieur du véhicule des suspects.

Des experts en explosifs ont confirmé que les explosifs n’étaient “pas sophistiqués” et avaient été fabriqués à la résidence.

Toutes les armes à feu que le couple avait en leur possession ont été obtenues légalement, bien que la police affirme que des modifications ont été apportées, telles que la modification de leurs chargeurs pour transporter plus de munitions.

PAS DE TROISIÈME SUSPECT

Depuis la fusillade en juin, le VIIMCU s’est efforcé de déterminer si une tierce personne potentielle était impliquée.

Bérubé dit que les enquêteurs ont conclu qu’il n’y avait “aucune preuve pour soutenir qu’un tiers était impliqué”.

Selon la police, un témoin a rapporté que quelqu’un conduisait un véhicule blanc et avait déposé les deux suspects avant que l’incident ne se produise.

D’autres informations envoyées à la police indiquaient qu’une troisième personne avait été aperçue avec les frères la veille de la fusillade.

La police a déclaré avoir également trouvé une radio bidirectionnelle sur l’un des suspects, ce qui pourrait impliquer que quelqu’un était à l’autre bout de la radio.

Cependant, le VIIMCU indique qu’un deuxième talkie-walkie connecté à la radio a été trouvé dans le véhicule dans lequel le couple est arrivé, et a confirmé que certains des conseils du public étaient infondés et que certains événements peuvent avoir été mal mémorisés par des témoins.

L’origine de la voiture dans laquelle les suspects sont arrivés, une ancienne Toyota Camry blanche, n’est toujours pas claire, la police affirmant que la personne à qui appartenait la voiture n’était ni l’un ni l’autre des frères.

Wijayakoon dit que l’aspect criminel de l’enquête est maintenant terminé.

“Nous sommes ici pour soutenir toutes les personnes impliquées, ainsi que la communauté, alors que nous surmontons cet acte de violence terrifiant et progressons vers la guérison”, a-t-il déclaré vendredi.

Le gendarme en chef de la police de Saanich, Dean Duthie, dit qu’il est reconnaissant de l’élan de soutien que le service de police a reçu et qu’il pense à tous les membres de la communauté de Saanich.

“C’est un événement que nous n’oublierons jamais”, a-t-il déclaré vendredi.

“Cela dit, il est important de savoir comment nous choisissons de nous souvenir du 28 juin 2022. À [the Saanich Police Department]nous encourageons nos officiers et notre personnel à se souvenir de cette journée comme celle où des vies innocentes ont été protégées et sauvées par des policiers”, a-t-il déclaré.