Une fusillade dans un supermarché de Géorgie fait 1 mort après un différend sur les masques faciaux

Bien que les nouveaux cas de COVID-19 soient en baisse dans la majeure partie du pays, huit États connaissent des augmentations – et sept d’entre eux ont des taux de vaccination inférieurs à la moyenne, révèlent de nouvelles données.

L’Alabama, l’Arkansas, Hawaï, le Missouri, le Nevada, le Texas, l’Utah et le Wyoming ont vu leurs moyennes mobiles sur sept jours pour les taux d’infection augmenter par rapport à deux semaines plus tôt, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Tous, à l’exception d’Hawaï, ont enregistré des taux de vaccination inférieurs à la moyenne américaine de 43% entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Certains États constatent une immunité accrue après des taux élevés de propagation naturelle de la maladie, qui a jusqu’à présent tué des centaines de milliers d’Américains.

« Nous obtenons certainement des avantages pour la population de nos cas précédents, mais nous avons payé pour cela », a déclaré le Dr Thomas Dobbs, responsable de la santé de l’État du Mississippi. « Nous l’avons payé avec des morts. »

Pendant ce temps, plus de 70% des Américains – vaccinés et non vaccinés – sont désormais à l’aise de se réunir avec des amis, contre un peu plus de 40% en mars, selon un sondage CBS publié vendredi.

Mais 29% des républicains qui ont répondu au sondage disent qu’ils n’ont pas l’intention de se faire vacciner, tandis qu’un peu plus de 20% des indépendants et 5% des démocrates disent la même chose. Les principales raisons ? 50% disent qu’ils attendent de voir ce qui se passe.

Aussi dans l’actualité :

►Deux infirmières de l’Iowa ont été licenciées lundi après avoir administré jusqu’à six fois la dose appropriée de vaccin COVID-19 à des dizaines de détenus de la prison de Fort Madison en avril, une prison à sécurité maximale pour hommes.

►Les pêcheurs commerciaux qui sont entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter de masque lorsqu’ils sont à l’extérieur sur un bateau de pêche commerciale conformément aux directives mises à jour publiées par les Centers for Disease Control and Prevention et la Garde côtière.

►La télévision d’État iranienne rapporte que la nation la plus durement touchée du Moyen-Orient a approuvé l’utilisation d’urgence de son premier vaccin développé au niveau national.

►Les autorités allemandes envisagent d’assouplir les règles relatives aux masques après avoir enregistré le plus faible nombre de nouvelles infections quotidiennes à coronavirus en près de neuf mois – 549.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,4 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 599 700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 176 millions de cas et plus de 3,8 millions de décès. Plus de 143,9 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 43,4% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Des vaccins efficaces contre le COVID-19 ont été développés en moins d’un an. Mais un demi-siècle après que le pays a déclaré la guerre au cancer, et 40 ans après le premier cas signalé de VIH/SIDA, il ne reste aucun moyen de prévenir l’une ou l’autre maladie, ou bien d’autres encore. Lire l’histoire complète.

1 abattu après une dispute sur les masques dans un supermarché de Géorgie, selon les autorités

Une personne a été tuée et trois autres ont été blessées lundi lorsqu’un tireur présumé leur a tiré dessus dans un supermarché de Géorgie après une dispute sur le port de masques faciaux, ont annoncé les autorités.

Le tireur présumé a commencé à se disputer avec un caissier du supermarché Big Bear à Decatur, en Géorgie, à propos de son masque facial, a déclaré le shérif du comté de Dekalb, Melody Maddox, lors d’une conférence de presse lundi. Le tireur a été identifié par le Georgia Bureau of Investigation comme étant Victor Lee Tucker Jr., 30 ans, de Palmetto, en Géorgie.

L’agence a déclaré que des informations préliminaires indiquent que Tucker a ensuite quitté le magasin sans faire d’achat. Il est revenu peu de temps après, sortant une arme de poing et tirant sur le caissier. Elle est décédée plus tard des suites de ses blessures, a déclaré Maddox.

Un adjoint, qui travaillait comme garde de sécurité et s’est retiré du service actif, a tenté d’intervenir dans la fusillade, a déclaré Maddox. L’adjoint et Tucker ont échangé des coups de feu, et tous deux ont été blessés lors de la fusillade. Tous deux ont été transportés dans des hôpitaux locaux.

Un autre caissier a été blessé dans le magasin mais a été soigné sur place.

La Californie offre des cadeaux de vacances aux vaccinés

La Californie lance un nouveau cadeau « California Dream Vacations » dans l’espoir non seulement d’encourager les vaccinations, mais aussi d’attirer les voyageurs dans l’État alors qu’il rouvre officiellement mardi – des mois après avoir été l’épicentre de la pandémie. Le gouverneur Gavin Newsom et d’autres chefs d’État ont annoncé le programme lundi, proposant des voyages à San Francisco, San Diego, Los Angeles, le Ritz Carlton à Palm Springs et plus encore. Newsom a déclaré que les cadeaux comprennent également des billets pour les matchs des Lakers, Legoland, Disneyland, SeaWorld et d’autres sites. Le premier tirage aura lieu le 1er juillet.

Newsom a déclaré que les hôtels et les entreprises couvriraient la plupart des coûts et que l’État donnerait 2 000 $ supplémentaires pour couvrir les frais de voyage.

« C’est un nouveau jour », a déclaré Newsom. « Mais, cela ne fait pas grimper le football demain. Ce n’est pas mission accomplie demain. Ce virus ne disparaîtra pas demain. Cette pandémie n’est pas derrière nous demain. Nous en sommes très conscients. »

– Christal Hayes

La pandémie fait grimper l’« insécurité alimentaire » de plus de 40 %

Plus de 50 millions de personnes ont connu l’insécurité alimentaire pendant la pandémie, contre 35 millions en 2019, selon l’organisation à but non lucratif Feeding America, la plus grande organisation nationale de lutte contre la faim. La pandémie a aggravé le problème. « L’insécurité alimentaire » consiste à ne pas avoir accès à suffisamment de nourriture pour mener une vie active et saine. Les faibles revenus, l’endettement, le chômage, le handicap, l’itinérance, l’augmentation des prix des aliments, l’âge et l’environnement peuvent tous jouer un rôle. Le Census Bureau a rapporté en mars que jusqu’à 9 millions d’enfants vivent dans un ménage où ils ne mangent pas assez parce que les parents ne peuvent pas se le permettre.

« La faim se cache à la vue de tous », a déclaré Melissa Sobolik, présidente de la Great Plains Food Bank. « Personne ne veut admettre qu’il a faim ou demander de l’aide, mais c’est là-bas. »

Le Vermont atteint un taux de vaccination de 80%, abandonne toutes les restrictions

La nation a du mal à atteindre l’objectif du président Joe Biden de faire vacciner au moins partiellement 70% des adultes d’ici le 4 juillet, mais le Vermont a plus que fait son travail. Le gouverneur Phil Scott a annoncé aujourd’hui que l’État avait dépassé les 80% et qu’il levait toutes les restrictions COVID-19 restantes dans l’État.

« Il y en a tellement qui sont responsables de la réussite d’aujourd’hui », a tweeté Scott. « Mais en fin de compte, les gens qui méritent le plus le crédit sont les Vermontois de tous les jours – ceux qui se réveillent chaque matin en voulant faire la bonne chose. »

La Grande-Bretagne prolonge les restrictions de 4 semaines supplémentaires; contestation judiciaire possible

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que la Grande-Bretagne n’abandonnera pas toutes les restrictions pandémiques restantes lundi prochain après tout. Johnson a déclaré que la plupart des restrictions existantes resteront en place jusqu’au 19 juillet. Le coupable est la variante Delta, qui est responsable d’un nombre croissant d’infections en Grande-Bretagne. Les responsables de la santé publique sont préoccupés par la variante car elle échappe partiellement aux vaccins, est au moins 40% plus transmissible que les autres variantes et pourrait doubler le risque d’hospitalisation, a rapporté la BBC.

Le groupe de travail britannique sur les mariages – un groupe industriel – estime que 50 000 mariages prévus au cours de ces quatre semaines pourraient être annulés. La Night Time Industries Association a déclaré que des entreprises telles que les boîtes de nuit avaient déjà dépensé des millions pour se préparer à rouvrir, et l’association a promis une contestation judiciaire de la décision de Johnson.

« Cela va être catastrophique pour nous », a déclaré Will Power, propriétaire de la discothèque Lab 11 à Birmingham.

Aux États-Unis, la variante Delta est moins préoccupante : elle ne représente que 6 % des infections, bien que dans certains États, elle représente plus de 18 % des cas de coronavirus échantillonnés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Cliniques de dialyse offrant des vaccinations aux patients à haut risque

Les patients dialysés sont extrêmement vulnérables au COVID-19 et à ses complications graves. Avec des personnes de couleur souffrant de taux disparates de COVID-19 et d’insuffisance rénale, l’administration Biden a fait de la fourniture de vaccins directement aux cliniques de dialyse ambulatoires une partie de son plan d’équité vaccinale de 10 milliards de dollars. Charles Brown a reçu ses deux injections à Fresenius Kidney Care à Columbia, en Caroline du Sud, où il se rend trois fois par semaine pour un traitement de dialyse afin de débarrasser son corps des toxines et de l’excès de liquide, fonctions que ses reins ne peuvent plus remplir.

« J’ai un travail à temps plein et je vais (suivre un traitement de dialyse) les lundis, mercredis et vendredis après le travail », a déclaré Brown, un chauffeur de camion. « J’étais excité quand ils ont dit qu’ils avaient les coups pour nous. »

– Nada Hassanein

Le vaccin Novavax COVID-19 s’avère efficace à plus de 90 %

Un vaccin COVID-19 fabriqué par Novavax de Gaithersburg, Maryland, est efficace à plus de 90 % pour prévenir les infections et protéger complètement les participants aux essais contre les maladies graves, selon une étude de l’entreprise.

De fin janvier à fin avril, la société a testé son vaccin sur près de 30 000 volontaires aux États-Unis et au Mexique, donnant à une personne un placebo pour deux personnes ayant reçu le vaccin actif.

Sur les 73 personnes infectées par le COVID-19 au cours de l’essai, seules 14 avaient reçu le vaccin actif et aucune d’entre elles n’est tombée gravement malade, selon les données de l’entreprise. Il s’est avéré efficace chez les personnes de plus de 65 ans, ainsi que chez celles ayant des problèmes de santé les exposant à un risque supplémentaire et a été testé dans un groupe diversifié.

Le vaccin à deux doses s’est également avéré sûr, avec des effets secondaires comparables à ceux d’autres vaccins COVID-19, notamment des douleurs au site d’injection, des maux de tête et de la fatigue, qui sont tous passés en un jour ou deux.

La société a déclaré qu’elle prévoyait de demander l’autorisation fédérale cet été pour distribuer son vaccin aux États-Unis. Avec près de 145 millions d’Américains déjà entièrement vaccinés contre le COVID-19, les injections de Novavax seront probablement utilisées comme rappels aux États-Unis, mais comme vaccins primaires à deux doses ailleurs dans le monde.

– Karen Weintraub

Contribuer : The Associated Press.