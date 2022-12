Une fusillade dans un pub du Merseyside qui a laissé une femme morte “déchirante”

Une fusillade dans un pub la veille de Noël, au cours de laquelle une femme a été tuée et un certain nombre d’autres personnes blessées, a été qualifiée de “déchirante”. La police de Merseyside a déclaré que des officiers avaient été appelés au phare de Wallasey Village vers 23 h 50 samedi après des informations faisant état de coups de feu. La force a déclaré qu’une jeune femme avait été transportée à l’hôpital avec une blessure par balle et avait été déclarée morte. Trois hommes ont été transportés à l’hôpital avec des blessures par balle et un certain nombre d’autres personnes ont également été blessées, a indiqué la police. La députée de Wallasey, Dame Angela Eagle, a déclaré que l’incident était “déchirant” et a appelé toute personne disposant d’informations à contacter la police. Elle a tweeté: “C’est une nouvelle déchirante – Mes pensées vont à la famille de la femme décédée et à celles qui sont blessées. Toute personne ayant des informations, veuillez en informer la police. C’est une nouvelle déchirante – Mes pensées vont à la famille de la femme décédée et à celles qui sont blessées. Toute personne ayant des informations, veuillez en informer la police : Partagé par Sky News : une femme morte et d’autres personnes à l’hôpital après la fusillade dans un pub la veille de Noël https://t.co/imEw4ORDex — Angela Eagle DBE (@angelaeagle) 25 décembre 2022 Le pub est “au centre” de la communauté locale, a déclaré le ministre d’une église voisine. Jeffrey Hughes, ministre de l’Église réformée unie de Wallasey Village, a déclaré que la nouvelle de la fusillade mortelle aura été un choc pour les habitants de la région. « Wallasey Village est un quartier assez animé, c’est une belle partie de Wallasey, c’est une belle partie de l’extrémité nord du Wirral. « Nous avons beaucoup de jeunes, de familles dans cette région. Le phare est central dans cette communauté. « C’est un choc. Lorsque nous avons appris pour la première fois ce matin qu’il y avait eu une fusillade à Wallasey, Wallasey Village est le dernier endroit auquel vous penseriez. Il a déclaré qu’il était difficile de trouver des mots d’espoir dans “une situation aussi terrible” et a reconnu que le service du matin de Noël ne serait plus “autant une célébration qu’il allait l’être”. Il a déclaré qu’une telle violence “nous montre que même si nous célébrons Noël, nous sommes encore très loin de ces idéaux (de paix) en tant que société”. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Le surintendant-détective David McCaughrean a déclaré: «Cette enquête en est aux toutes premières étapes et nous comprenons qu’il s’agit d’un incident vraiment choquant et dévastateur qui s’est produit juste avant le jour de Noël dans un lieu très fréquenté rempli de jeunes.

«Nous avons un certain nombre d’agents à Wallasey Village qui mènent des enquêtes approfondies pour comprendre exactement ce qui s’est passé et prendre des mesures immédiates.

“Une femme a tragiquement perdu la vie à Noël alors que plusieurs personnes sont soignées à l’hôpital et nos pensées et nos condoléances vont à la famille de la victime.

“Je demanderais à tous ceux qui se trouvaient dans le phare de Wallasey Village la nuit dernière et qui ont été témoins de l’incident ou qui ont des images mobiles ou CCTV de ce qui s’est passé de nous contacter de toute urgence car ils peuvent avoir des informations vitales pour notre enquête.

“Nous pensons que le tireur a quitté le parking du pub dans un véhicule de couleur sombre – peut-être une Mercedes de couleur sombre – peu de temps après la fusillade et nous souhaitons que quiconque l’ait vu nous contacte immédiatement.”

Toute personne disposant d’informations est priée d’envoyer un message direct à @MerPolCC ou de contacter Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111 en citant le journal 1044 du samedi 24 décembre.