Une fusillade dans un parking fait 1 mort et au moins 22 blessés dans la banlieue de Chicago – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

WILLOWBROOK, Illinois (AP) – Au moins 23 personnes ont été abattues, dont une mortellement, tôt dimanche lors d’un rassemblement dans un parking de la banlieue de Chicago qui a attiré des centaines de personnes pour célébrer le 19 juin, ont annoncé les autorités.

Une vidéo télévisée montrait le terrain du centre commercial de Willowbrook rempli de débris et de bandes de police, à environ 32,1 kilomètres au sud-ouest de Chicago. Le bureau du shérif du comté de DuPage l’a décrit comme un « rassemblement pacifique » pour célébrer le 19 juin qui est soudainement devenu violent alors qu’un certain nombre de personnes ont tiré plusieurs coups de feu dans la foule.

« Nous avons connaissance de 22 victimes blessées et d’une victime tuée par balles. Plusieurs autres victimes ont également été blessées alors qu’elles tentaient de fuir la zone », a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué. Les autorités n’ont pas immédiatement publié les conditions des blessés.

Le motif de l’attaque n’était pas connu dans l’immédiat et personne n’a été arrêté en début d’après-midi. Le porte-parole du shérif, Robert Carroll, a déclaré que les autorités interrogeaient des « personnes d’intérêt » dans la fusillade, le Héraut quotidien signalé.

La police était au centre commercial avant la fusillade pour surveiller le rassemblement, mais a été appelée en raison d’une bagarre à proximité, a déclaré le bureau du shérif. « Ils ont entendu des coups de feu et sont immédiatement revenus sur les lieux », a déclaré le bureau du shérif.

« Nous avons transporté de nombreuses victimes de la scène. D’autres sont simplement entrés dans les hôpitaux de la région », a déclaré Eric Swanson, chef adjoint du bureau du shérif.

Rick Wagner, qui habite à proximité, a déclaré qu’il y avait au moins 300 personnes dans le parking à 22h30. « Nous avons eu plusieurs conversations avec la police » à propos de grands groupes qui s’y rencontraient, a déclaré Wagner au Daily Herald.

Un témoin, Markeshia Avery, a déclaré qu’il s’agissait d’une célébration du 19 juin. Le lundi est la fête fédérale commémorant le jour de 1865 où les esclaves de Galveston, au Texas, ont appris qu’ils avaient été libérés – deux ans après la proclamation d’émancipation.

« Nous venons juste de commencer à entendre des coups de feu, alors nous sommes tombés jusqu’à ce qu’ils s’arrêtent », a déclaré Avery à WLS-TV.

Un autre témoin, Craig Lotcie, a déclaré: « Tout le monde a couru et c’était le chaos. »

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a déclaré dans une déclaration qu’il surveillait l’enquête.

« Se réunir pour un rassemblement de vacances devrait être une occasion joyeuse, pas un moment où des coups de feu éclatent et où les familles sont obligées de courir pour se protéger », a déclaré Pritzker.

La Maison Blanche a publié un communiqué dimanche après-midi, disant que « le président et la première dame pensent aux personnes tuées et blessées lors de la fusillade dans l’Illinois hier soir. Nous avons tendu la main pour offrir une assistance aux dirigeants étatiques et locaux à la suite de cette tragédie lors d’une célébration communautaire du 19 juin.

