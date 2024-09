Une fusillade dans un complexe d’appartements de Camarillo fait l’objet d’une enquête, plus d’informations

Voici un aperçu des incidents récents et des annonces des agences du comté de Ventura :

Les autorités enquêtent sur une fusillade à Camarillo

Des coups de feu signalés dans un complexe d’appartements de Camarillo samedi après-midi ont entraîné une intervention des forces de l’ordre comprenant un véhicule blindé et un hélicoptère.

Une personne blessée par balle s’est ensuite rendue à l’hôpital local, a déclaré le capitaine James Sullivan du shérif du comté de Ventura. Le bureau du shérif est sous contrat pour les services de police à Camarillo.

Vers 16h05, des policiers ont répondu à des appels faisant état de bagarres dans les appartements Park Glenn, dans le bloc 200 de South Glenn Drive. Une arme à feu avait été déchargée au cours de l’altercation, ont indiqué les appelants.

Les communications radio du shérif ont indiqué que les autorités avaient finalement réussi à faire sortir un garçon de 14 ans et un chien de l’une des unités. Les policiers étaient à la recherche d’une victime présumée d’une balle dans la tête, dont les blessures auraient pu être auto-infligées, peut-être par accident, selon les communications radio.

Sullivan a déclaré qu’à 19 heures, les enquêteurs essayaient toujours de déterminer comment les blessures par balle étaient survenues.

Certains appartements du complexe ont été fouillés à la recherche de suspects et de victimes potentielles, a déclaré Sullivan. L’intervention comprenait des détectives du bureau des crimes majeurs et du personnel de l’unité spéciale de répression du commissariat de Camarillo. Un hélicoptère du shérif est venu en aide depuis le ciel et un véhicule blindé a été appelé.

Vers 18h45, alors que les recherches se poursuivaient pour retrouver les personnes impliquées, un homme blessé par balle est arrivé à l’hôpital Pleasant Valley de St. John’s, a déclaré Sullivan. Aucune information sur l’état de santé de l’homme n’était immédiatement disponible, a déclaré le capitaine.

Les autorités étaient toujours sur place pour enquêter à 19 heures.

La police utilise la force pour arrêter un homme armé de battes de baseball

Les agents du département de police de Ventura ont utilisé la force pour arrêter un homme qui les aurait menacés avec des battes de baseball en métal vendredi soir.

Le suspect de 30 ans, décrit comme un itinérant, aurait volé les battes en métal et une paire de gants de frappeur du Walmart situé au 1739 S. Victoria Ave. en utilisant la force vers 21h30, ont déclaré des responsables du département dans un communiqué de presse.

Les policiers ont trouvé l’homme agitant des battes de baseball en l’air à proximité de passants devant un restaurant voisin. Le suspect a pris la fuite à pied et les policiers l’ont pris en chasse.

Selon le rapport de la police, lorsque la police a rattrapé l’homme, il aurait brandi les battes en direction des policiers de manière menaçante.

Les policiers ont électrocuté l’homme avec un Taser et l’ont placé en garde à vue sans autre incident, a déclaré le commandant Sarah Heard. Alors qu’il était soigné à l’hôpital après l’incident, il aurait frappé un policier de Ventura et craché sur un adjoint du shérif.

Il a été arrêté pour suspicion de vol qualifié, de résistance criminelle et d’autres délits et est resté à la prison de Todd Road, à l’extérieur de Santa Paula, samedi, avec une caution fixée à 200 000 $, selon les registres de la prison.

Cet article a été publié à l’origine sur Ventura County Star : Tour d’horizon : la fusillade de Camarillo fait l’objet d’une enquête, plus d’actualités