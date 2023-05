Une fusillade dans un centre commercial du Texas fait huit morts

Le tireur a été tué par un officier répondant à un appel sans rapport, selon la police

Un homme a ouvert le feu dans un centre commercial à Allen, au Texas, samedi après-midi, tuant huit personnes et en blessant sept, selon des responsables. Le suspect a été abattu par les forces de l’ordre.

L’attaque a eu lieu à Allen Premium Outlets, un grand centre commercial de la ville, une banlieue nord de Dallas. La police a déclaré qu’un officier répondait à un appel sans rapport et a entendu des coups de feu. « L’officier a engagé le suspect et neutralisé la menace », a déclaré le département de police d’Allen dans un communiqué.

Le chef des pompiers d’Allen, Jonathan Boyd, a déclaré que neuf victimes avaient été hospitalisées, mais que deux étaient décédées des suites de leurs blessures. Il a ajouté que trois « sont en chirurgie critique, et quatre sont stables. »

Selon une vidéo et des photos partagées sur les réseaux sociaux, le tireur était un homme et portait des vêtements noirs et des lunettes de soleil lors de l’attaque. CNN a rapporté qu’il semblait être armé d’un fusil semi-automatique de style AR-15 avec plusieurs chargeurs et portait un gilet pare-balles.

« Aujourd’hui est un jour tragique pour la ville d’Allen, nos citoyens, nos amis et les visiteurs qui étaient aux Allen Premium Outlets », a déclaré le maire d’Allen, Ken Fulk. « Allen est une ville fière et sûre, ce qui rend l’acte de violence insensé d’aujourd’hui encore plus choquant. »

La tragédie survient une semaine après qu’un homme a abattu cinq voisins à Cleveland, au Texas. Le suspect a été capturé après une chasse à l’homme de quatre jours.

En mars, une fusillade de masse a eu lieu dans une école chrétienne de Nashville, dans le Tennessee, où six personnes ont été tuées. La police a tiré sur l’agresseur après son arrivée sur les lieux.