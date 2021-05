Une fusillade dans un casino du Wisconsin fait 3 morts, dont un suspect

ASHWAUBENON, Wisconsin – Une fusillade samedi dans un casino du Wisconsin a fait trois morts, dont le tireur, et une personne gravement blessée, a annoncé la police tôt dimanche.

Les forces de l’ordre ont répondu vers 19h30 samedi aux informations faisant état de coups de feu tirés sur le restaurant Duck Creek à l’intérieur du casino Oneida / Radisson Hotel & Conference Center, a déclaré le bureau du shérif du comté de Brown.

La police a tiré sur le tireur après avoir tiré sur trois autres personnes dans ou à proximité du restaurant, a déclaré le lieutenant Kevin Pawlak lors d’une conférence de presse juste après minuit.

Le tireur s’est rendu au restaurant, mais l’employé qu’il ciblait n’était pas là, a déclaré Pawlak. Le tireur a ensuite tiré sur d’autres travailleurs, dont deux sont morts, a indiqué le bureau du shérif. Le tireur a été tué à l’extérieur du restaurant par les forces de l’ordre.

Le bureau du shérif du comté de Brown et le département de police d’Oneida enquêtent sur les homicides et la division des enquêtes criminelles du département de la justice du Wisconsin enquête sur la mort de l’homme armé.

Les agents intervenant sur les lieux ont traité l’incident comme un événement de tir actif en direct. Les informations qui parviennent au centre de répartition suggèrent qu’il y a eu plusieurs coups de feu et plusieurs victimes.

Les informations actuelles suggèrent que le suspect a des liens avec le casino Oneida en raison d’un statut d’emploi, a déclaré la police.

La police a déclaré que la situation était contenue et qu’il n’y avait pas de menace immédiate.

Le gouverneur Tony Evers a exprimé son soutien à Oneida Nation et aux communautés environnantes.

«Kathy et moi avons été dévastées d’entendre parler de la fusillade au complexe du casino Oneida ce soir. Nos cœurs, nos pensées et notre soutien vont à la nation Oneida, aux communautés d’Ashwaubenon et de Green Bay, et à toutes les personnes touchées par cette tragédie », a déclaré Evers dans un communiqué.

«Pendant que nous attendons plus d’informations, nous espérons et prions que ceux qui ont été blessés se rétablissent et nous sommes reconnaissants aux premiers intervenants qui ont rapidement réagi à la situation», a déclaré le gouverneur.

La nation Oneida a tweeté samedi soir que son casino West Mason, son centre de voyage et ses casinos Packerland ouvriront à 8 heures dimanche, tandis que le casino principal et le centre d’activités Irene Moore resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. Tous les magasins de détail ouvriront comme d’habitude dimanche.

Robert Hesson assistait à la fête d’anniversaire d’un ami dans une salle de banquet du casino lorsque le personnel s’est précipité et leur a crié de sortir.

Hesson a déclaré qu’il n’entendait pas les coups de feu et pensait au départ que c’était peut-être un incendie, mais alors qu’ils quittaient le bâtiment, des voitures de police fonçaient dans le parking.

À l’extérieur, le personnel leur a dit de s’éloigner de plus en plus du bâtiment alors que la police se précipitait avec des armes tactiques et des fusils de chasse, a déclaré Hesson.

Vers 19 h 30, alors qu’il se trouvait sur le parking, Hesson a déclaré avoir entendu d’abord deux coups de feu, puis un grand nombre. Les gens leur ont dit de monter derrière les voitures et de descendre.

En réfléchissant à ce qui s’est passé, Hesson a dit qu’il était difficile de croire que quelque chose comme ça s’était passé ici.

« Je sais qu’aucun endroit n’est à l’abri de cela, mais maintenant c’est frappé à la maison », a déclaré Hesson.

« C’est triste et dégoûtant, tout à la fois », a-t-il déclaré.

Hesson a remercié le personnel du casino pour son professionnalisme à faire sortir les gens du bâtiment et à les garder en sécurité, « parce que, comme nous l’avons compris, il y avait des gens qui ne sont pas venus ce soir. »

Max Westphal de Brownsville a déclaré qu’il jouait au blackjack avec un groupe d’amis lorsqu’une annonce est venue par haut-parleur selon laquelle les gens devraient évacuer.

Au début, il a dit qu’ils pensaient que c’était quelque chose de mineur. Cependant, une fois à l’extérieur, ils ont entendu la situation s’aggraver.

« Tout d’un coup, une énorme rafale de coups de feu. Entre 10 et 30 coups de feu », a déclaré Westphal. «Tout ce que vous pouviez sentir à l’extérieur était de la poudre à canon.

Ils sont partis en courant pour s’éloigner de la scène, a-t-il dit.

Taylor Schroeder était à la salle de bingo dans un bâtiment séparé et n’a pas entendu de coups de feu, mais a déclaré que les joueurs avaient été mis en lock-out vers 20 heures et n’avaient reçu aucune information sur ce qui se passait.

Ils ont continué à jouer au bingo et ont reçu des mises à jour «vagues» occasionnelles jusqu’à environ 45 minutes plus tard, quand ils ont été obligés de partir immédiatement.

Dehors, les camions de pompiers, les ambulances et les véhicules de police étaient «partout».

« Je suis juste heureux que nous ayons pu évacuer aussi efficacement et rapidement », a déclaré Schroeder.