Une fusillade dans le village canadien de Whistler fait deux morts

Deux personnes ont été arrêtées et l’inspecteur Robert Dykstra, l’officier responsable de la GRC de Sea to Sky, a déclaré que les autorités étaient convaincues qu’il n’y avait plus de “risque pour la sécurité de la communauté”.

“Nous sommes choqués et profondément attristés par cet acte de violence insensé, et nous soutenons notre communauté”, a déclaré l’opérateur du complexe.

Le premier ministre Justin Trudeau a noté à l’époque que la violence armée s’était aggravée ces dernières années. La nation “n’a qu’à regarder au sud de la frontière pour savoir que si nous n’agissons pas, fermement et rapidement, cela empire et devient de plus en plus difficile à contrer”, a-t-il déclaré à la suite des fusillades de masse au Texas et à travers les États-Unis. -Frontière canadienne à Buffalo.