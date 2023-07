Une fusillade dans le sud-ouest du Pakistan tue 4 membres des forces de sécurité et 1 militant, selon des responsables

QUETTA, Pakistan (AP) – Des militants ont attaqué un poste de sécurité dans la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, déclenchant une fusillade qui a fait trois morts dimanche parmi des policiers, un soldat paramilitaire et deux militants, ont annoncé des responsables.

Le chef de la police locale, Abdul Salam Baloch, a déclaré qu’un des militants a également été tué tandis que les autres ont réussi à s’échapper vers le terrain montagneux du district de Shirani, à la frontière du Nord-Waziristan où ils ont de multiples cachettes.

Baloch a déclaré que les assaillants avaient utilisé des grenades à main, des grenades propulsées par fusée et des fusils d’assaut sur le poste de sécurité conjoint de la police et des forces paramilitaires.

Bilal Shabbir, un haut responsable administratif du district de Shirani, a déclaré que deux militants et un soldat paramilitaire avaient été blessés lors de la fusillade qui a duré environ deux heures. Il a ajouté que les assaillants avaient réussi à s’enfuir avec leurs complices blessés. Il a ajouté que les forces de sécurité ont lancé une opération de recherche dans la région et les montagnes environnantes pour retrouver et éliminer les auteurs.

Le chef du gouvernement provincial, Abdul Quddoos Bizenjo, a condamné l’attaque et a exprimé son chagrin face à la perte des quatre agents de sécurité.

Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais des militants du Tehreek-e-Taliban Pakistan interdit, connus sous le nom de talibans pakistanais ou TTP, opèrent dans la région et ont été impliqués dans des attaques passées contre les forces de sécurité ces derniers mois.

Le TTP est un groupe distinct mais allié aux talibans afghans, qui ont pris le pouvoir dans le pays voisin en août 2021 alors que les troupes américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières étapes de leur retrait. La prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans a enhardi les talibans pakistanais, qui ont intensifié leurs attaques contre la police et les troupes ces derniers mois après avoir uni unitairement mis fin à un cessez-le-feu avec le gouvernement.

L’armée pakistanaise a mené des opérations majeures ces dernières années dans la ceinture tribale le long de la frontière afghane, qui a servi de refuge aux militants locaux et étrangers pendant des décennies. Cependant, des militants continuent de mener des attaques dans la région.

Abdul Sattar, Associated Press