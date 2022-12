Une fusillade dans le sud de la Jordanie tue 3 officiers, un suspect

AMMAN, Jordanie (AP) – Trois policiers ont été tués lundi dans une zone agitée du sud de la Jordanie alors qu’ils tentaient d’arrêter des suspects lors du meurtre d’un commandant de police la semaine dernière. Le principal suspect a également été tué dans la fusillade, ont indiqué les autorités.

La fusillade a eu lieu près de la ville de Maan, où Abdul Razzaq Abdel Hafez Al Dalabeh, directeur adjoint de la police locale, a été tué la semaine dernière. La région est une zone pauvre et marginalisée du pays avec un taux de chômage élevé. Dans le passé, il y a eu des manifestations de soutien au groupe militant État islamique dans la région.

La police jordanienne a déclaré que neuf suspects avaient été arrêtés, prétendument membres de ce qu’ils ont appelé une cellule terroriste avec “l’idéologie takfiri”, un terme utilisé pour décrire les extrémistes islamiques.

La Direction de la sécurité publique a déclaré que des officiers avaient encerclé l’emplacement des suspects dans le meurtre du commandant. Un suspect « a tiré des balles lourdes avec une arme automatique », et les policiers ont riposté, indique également le communiqué. Il a ajouté que les agents avaient saisi “des armes à feu automatiques et une grande quantité de munitions”.

Les arrestations ont fait suite à certains des pires troubles que le royaume ait connus ces dernières années, après que les camionneurs ont lancé une grève contre la flambée des prix du carburant. Des grèves et des manifestations se sont propagées dans plusieurs villes de Jordanie et des manifestants ont affronté la police jeudi dernier.

La police a déclaré que Dalabeh avait été abattu par des “hors-la-loi” lors d’affrontements à Maan. Dans la foulée, la Jordanie a émis une “interdiction temporaire” de la plateforme de médias sociaux TikTok et le roi Abdallah II s’est engagé à “traiter fermement” avec les auteurs présumés.

Les dirigeants de l’église jordanienne ont annulé lundi toutes les célébrations de Noël et du Nouvel An pendant ce qu’ils ont décrit comme une période de chagrin national. Le comité ecclésiastique du pays a demandé aux citoyens de limiter leurs commémorations des fêtes aux rituels religieux par respect pour les morts et leurs familles en deuil.

La Jordanie est un proche allié occidental et a longtemps été considérée comme un îlot de stabilité dans une région turbulente.

The Associated Press