Une fusillade dans le nord de l’État de New York fait 3 blessés, dont un député du Vermont

ALBANY, NY (AP) – Des coups de feu dans les rues de Saratoga Springs tôt dimanche matin ont fait au moins trois blessés, dont un adjoint du shérif du Vermont qui n’était pas en service et qui a été abattu à plusieurs reprises par la police.

Les coups de feu ont éclaté à 3 heures du matin dans le centre-ville historique de la petite ville, connue pour ses courses de chevaux pur-sang, ses restaurants raffinés et ses attractions culturelles.

La vidéo d’une caméra de rue semblait montrer un groupe de personnes se battant sur le trottoir, puis se dispersant au fur et à mesure que des coups de feu étaient tirés.

Deux hommes se tiraient dessus à l’arrivée de la police, dont un adjoint du bureau du shérif du comté de Rutland, selon le sergent de police de Saratoga Springs. Paul Veitch.

La vidéo de la caméra corporelle publiée par la ville montrait des officiers courant vers le bruit des coups de feu avec leurs pistolets dégainés, l’un d’eux criant “Lâchez l’arme !”

Lorsque l’adjoint du shérif, qui n’était pas en uniforme, n’a pas lâché son arme, les agents de Saratoga Springs ont ouvert le feu, selon le commissaire à la sécurité publique James Montagnino.

L’adjoint, qui n’a pas été immédiatement identifié, a subi 10 blessures par balle, dont une à la poitrine, mais était conscient et devait survivre, a rapporté le Times-Union.

Le bras de sa petite amie a été écorché par une balle.

Le député s’était disputé dans un bar avec un groupe de trois personnes d’Utica, a déclaré Montagnino. Après que la bagarre se soit répandue dans la rue, l’adjoint a montré son arme et l’homme d’Utica a sorti la sienne, c’est-à-dire lorsque des coups de feu ont éclaté, a déclaré le commissaire.

Sept à huit coups de feu ont été tirés entre les deux, et l’adjoint a tiré sur l’homme d’Utica, a rapporté Times-Union.

Les trois victimes par balle étaient dans un état stable dans un hôpital, a déclaré Veitch tôt dimanche soir. Les autorités ne les ont pas identifiés.

La fusillade est la première fois en 26 ans qu’un policier de Saratoga Springs tire avec une arme sur quelqu’un, a déclaré Montagnino.

“Je suis fier de la façon dont nos agents ont géré la situation”, a déclaré Montagnino. “Personne n’a vidé son clip.”

Pendant des décennies, New York a strictement restreint qui peut porter des armes à feu en public, mais une décision de la Cour suprême en juin a jugé que les lois sur les licences de l’État étaient inconstitutionnelles.

Les règles révisées qui rendent illégal le port d’une arme à feu à l’intérieur d’un lieu qui sert de l’alcool font l’objet d’une contestation judiciaire, mais sont toujours en vigueur.

« Personne ne devrait être sur Caroline Street à 3 heures du matin en train de boire avec une arme. Fin de l’histoire », a déclaré le maire de Saratoga Springs, Ron Kim.

___

Maysoon Khan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Maysoon Khan sur Twitter.

Maysoon Khan, L’Associated Press