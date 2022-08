Une fusillade dans le centre-ville d’Atlanta Colony Square fait 1 mort et 2 blessés

Non seulement c’est un autre événement de tir de masse, mais c’est aussi louche comme l’enfer avec quelques couches à déballer.

Il y a quelques heures, la nouvelle a annoncé qu’il y avait eu une fusillade dans le centre-ville d’Atlanta dans le bâtiment Colony Square. Selon les premiers rapports, trois personnes avaient été abattues et le tireur n’avait pas encore été appréhendé.

Le département de police d’Atlanta se démenait pour trouver le tireur dès que possible car ils étaient manifestement armés et dangereux. Cette photo de la caméra de sécurité du bâtiment a été publiée peu de temps après la fusillade. Pour être franc, même si nous ne pouvions pas le dire avec certitude sous l’angle de la photo, nous avons été choqués de voir que ce tireur était peut-être une femme noire.

Selon le Atlanta Journal-Constitution, il a maintenant été confirmé que le tireur était bien une femme noire et elle a été arrêtée à l’aéroport international Hartsfield-Jackson. Apparemment, sis pensait qu’elle allait pouvoir sauter dans un avion avant que la merde ne touche le ventilateur. Elle s’est trompée. La police n’a pas beaucoup partagé sur l’incident, mais les pages des médias sociaux explosent d’informations sur ses motivations potentielles.

ATLScoop a également publié une capture d’écran d’une histoire Instagram que le tireur présumé a publiée hier et qui fait des déclarations assez louches sur son ancien employeur. Le message se lit comme suit :

J’ai subi des représailles de la part de mon ancien employeur BDO USA, LLP BDO USA, LP parce que j’ai signalé une fraude perpétrée par Wesley Freeman Wesley Freeman, CPA, CISA, CFE, CITP et couvert par Scott Meier Scott Meier. Tirez parti de leurs relations avec Beacon Management Services et les membres du conseil d’administration du 1280 West dans la copropriété dans laquelle je vis afin d’obtenir un accès non autorisé à ma maison, de pénétrer dans mon coffre-fort et de supprimer les preuves que j’avais ; violant ainsi tant de lois qu’il est difficile de croire. BDO et son agent sont passés d’un crime en col blanc à un crime criminel. L’APD a hésité à me fournir des informations relatives à mon cas. Je publierai une série de vidéos pour montrer la réponse de la police aux crimes commis contre moi. Je vous tiendrai au courant de l’évolution de mon dossier.