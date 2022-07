Une fusillade bloque l’aéroport du Texas

Un grand aéroport de Dallas s’est arrêté au sol après que des coups de feu ont été tirés sur un guichet

L’aéroport de Dallas Love Field (DAL) dans l’État américain du Texas a interrompu tous les vols et verrouillé un terminal lundi, après qu’une suspecte aurait tiré des shorts en l’air à un comptoir de billetterie. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre des passagers recroquevillés derrière les sièges.

La Federal Aviation Administration (FAA) a ordonné un arrêt au sol à DAL peu après 11 heures, heure locale, “pour des raisons de sécurité”. À 11 h 30, la police de Dallas a répondu aux informations faisant état de coups de feu à l’intérieur du terminal. Les responsables ont déclaré qu’une personne avait été transportée à l’hôpital après une “tir impliquant un officier” et que le terminal a été sécurisé, a rapporté la chaîne de télévision locale WFAA.

Le suspect, décrit uniquement comme une femme, aurait tiré un ou plusieurs coups de feu en l’air sur un guichet, envoyant les autres passagers se précipiter pour se mettre à l’abri. Elle a ensuite été abattue par les agents qui ont répondu, selon plusieurs rapports.

Une vidéo faisant le tour de Twitter montrait des passagers assis sur le sol d’une salle d’attente et cherchant une couverture derrière les sièges.

@DallasLoveField Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un groupe de personnes courait et criait « cours » et nous nous sommes tous immédiatement mis à couvert. Rien ne nous a été communiqué. Tout semble être calme maintenant. Ce fut très certainement une expérience effrayante pour tous. @SouthwestAir pic.twitter.com/zU7QLhFV4C

Une autre montrait un groupe de passagers attendant à l’extérieur du bâtiment, appuyés contre le mur dans la chaleur de l’été. L’évacuation impromptue a été organisée par le personnel de la Transportation Security Administration (TSA).

Nous sommes maintenant à l’extérieur entre le bâtiment et le tarmac et on vient de nous dire qu’il y avait un tireur et nous allons devoir rester dehors un peu pic.twitter.com/YgmjCAThSj

— Michael♛Loewinsohn (@MikeyLoewinsohn) 25 juillet 2022