Une fusillade avant l’aube à l’Université du Nouveau-Mexique fait 1 mort

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Un homme de 19 ans a été tué et un homme de 21 ans a été blessé lors d’une fusillade avant l’aube samedi sur le campus de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, où la police a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une fusillade active. ou une menace pour les autres sur le campus.

Les responsables de l’école ont annulé un match de basket-ball prévu avec le rival de l’État du Nouveau-Mexique.

La fusillade a eu lieu vers 3 heures du matin et le blessé a été transporté à l’hôpital pour le traitement de blessures non précisées, a indiqué la police. Son état n’a pas été révélé dans l’immédiat.

La police d’Albuquerque a qualifié la fusillade d'”incident singulier” et non de menace pour les autres étudiants du campus.

“Ce n’est pas un tireur actif”, a déclaré le département.

L’université a émis des alertes pendant la nuit informant la communauté du campus que la fusillade s’était produite près d’Alvarado Hall, un dortoir étudiant.

La police de l’université et d’Albuquerque enquête sur la fusillade. La police d’État a déclaré que l’enquête en était aux étapes préliminaires, mais que les autorités ne pensaient pas qu’il y avait une menace continue pour la communauté.

Steve Kirkland, directeur sportif de l’Université du Nouveau-Mexique, a déclaré dans un communiqué que les responsables des deux écoles avaient décidé de reporter le match de basket du soir.

“Nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie”, indique le communiqué, ajoutant que des détails seraient publiés plus tard sur la reprogrammation du match et les remboursements.

Le match Rio Grande Rivalry entre les Lobos (3-0) et les Aggies (1-1) avait été programmé à 17 heures, heure locale, à The Pit, où le département des sports a déclaré que plus de 13 000 billets avaient été vendus.

