Une fusillade amène le crime violent à la porte du représentant Zeldin

NEW YORK (AP) – Une fusillade à l’extérieur de la maison de Long Island du représentant américain Lee Zeldin donne au républicain une perspective nouvelle et personnelle sur le type de crime violent qui a été au centre de sa campagne pour le poste de gouverneur.

Deux garçons de 17 ans ont été blessés par balle depuis une voiture en mouvement dimanche après-midi alors qu’ils marchaient devant la maison de Zeldin, a indiqué la police. Les filles de Zeldin, toutes deux âgées de 16 ans, ont entendu les coups de feu, se sont enfermées dans une salle de bain et ont appelé le 911.

“Cela ne frappe pas plus près de chez nous que ça”, a déclaré Zeldin à un journaliste lors d’un défilé lundi. “Cela pourrait être n’importe qui dans tout cet État.”

La police a divulgué peu de détails sur les adolescents blessés, dont les blessures ne mettaient pas leur vie en danger, ou sur ce qui aurait pu conduire à la fusillade.

S’adressant aux journalistes devant le domicile de Zeldin lundi, le commissaire de police du comté de Suffolk, Rodney Harrison, a déclaré que les enquêteurs soupçonnaient que les victimes étaient ciblées et cherchaient à savoir si la fusillade pouvait être liée à un gang. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Harrison a déclaré qu’il déployait plus d’officiers dans le quartier de Zeldin, à Shirley sur la rive sud de Long Island, par précaution. Une voiture de police était garée lundi près de la maison de Zeldin.

Zeldin, qui se présente contre la gouverneure démocrate Kathy Hochul, a fait de la lutte contre les crimes violents un pilier de sa campagne.

Dans l’ensemble, les statistiques montrent que le comté de Suffolk, où il vit, est relativement sûr.

Lié dans l’imaginaire populaire aux Hamptons et à ses côtes balnéaires, le comté est l’un des plus riches des États-Unis. L’année dernière, il avait le cinquième taux de crimes violents le plus bas des 62 comtés de l’État, selon les données de l’État.

Jusqu’en août de cette année, le département de police du Suffolk, qui patrouille une grande partie du comté de 1,5 million d’habitants, avait signalé 47 fusillades et 12 morts par balle. C’est moins qu’à ce même point en 2021.

Zeldin et sa femme revenaient d’un défilé dans le Bronx et n’étaient pas chez eux au moment de la fusillade. La police a déclaré qu’elle n’avait aucune raison de croire que cela avait un lien avec lui. Les adolescents blessés venaient des villes voisines de Mastic et Mastic Beach.

Zeldin a déclaré que ses filles étaient secouées mais autrement en sécurité. Ils ont défilé avec lui lundi lors du 78e défilé annuel de Columbus Day à Manhattan.

“Hier a été une journée assez traumatisante”, a déclaré Zeldin. “Quand ils ont entendu les cris, l’inquiétude était – pour eux, ce qui était le plus traumatisant, c’est qu’ils pensaient que ces gens essayaient d’entrer dans la maison.”

C’est la deuxième frayeur que Zeldin a eue en plusieurs mois.

En juillet, il a été agressé alors qu’il faisait campagne dans le nord de l’État de New York lorsqu’un homme s’est approché de lui sur scène et lui a poussé un objet pointu près de la tête et du cou. Il n’a pas été blessé et l’homme a été interpellé.

Zeldin s’est engagé à lutter contre le crime en réduisant les réformes de la caution de l’État, qui sont entrées en vigueur en 2020, et a désigné le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, un démocrate, affirmant qu’il chercherait à le destituer s’il était élu.

Il a également applaudi la décision de la Cour suprême en juin qui a invalidé une loi sur les armes à feu à New York et a facilité la possession d’armes à feu par les gens.

Il y a eu au moins trois autres fusillades dans d’autres parties de la ville de Zeldin, Shirley, cette année.

En janvier, un homme de 34 ans a été tué par balle à environ 3,2 kilomètres du domicile de Zeldin. En février, un homme a été blessé et trois maisons ont été touchées par des coups de feu. En août, un couple est décédé des suites de blessures par balle dans un meurtre-suicide présumé.

